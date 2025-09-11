La panameña Edwards se fortalece en las artes marciales mixtas y mira hacia el título UFC

Ciudad de Panamá, 11 ago (EFE).- La panameña Joselyn ‘La Pantera’ Edwards atraviesa el mejor momento de su carrera en la UFC y no esconde su ambición: convertirse en la primera campeona mundial del circuito de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) nacida en Panamá.

Tras su último triunfo por nocaut, frente a la brasileña Priscila Cachoeira, la única representante de Panamá en el Ultimate Fighting Championship (UFC) asegura que la disciplina, la fe y el trabajo constante la han llevado a la antesala del sueño que persigue desde que cambió el boxeo por las MMA.

«Desde que decidí cambiar de deporte siempre me propuse conquistar lo máximo en MMA, llegar a UFC y pelear por un título. Gracias a Dios estoy en buen camino y sé que lo voy a lograr», afirma Edwards en una entrevista telemática con EFE.

La panameña, de 29 años y 1.73 metros de estatura, está radicada en Las Vegas, Estados Unidos, y cuenta con un récord de 16 triunfos -5 por nocaut- y 6 derrotas en 22 combates.

Reconoce que su evolución como peleadora ha sido «fruto de un proceso en el que dejó atrás los miedos de su debut y perfeccionó áreas clave» de su arsenal.

Uno de los puntos de mayor crecimiento, explica, ha sido volver a reforzar su boxeo, deporte que comenzó a practicar a los 13 años y el que la llevó luego al octágono.

«Lo había descuidado (el boxeo), pero ahora entreno de nuevo con un coach de boxeo y siento que ese equilibrio me hace una peleadora completa», asegura la panameña, que debutó en 2021 en UFC con un triunfo por decisión unánime sobre la china Wu Yanan.

Sobre su último combate, ante la brasileña Priscila Cachoeira, Edwards recuerda que muchos dudaban de que pudiera noquear a su rival, conocida por su resistencia.

«Yo dije que iba a ser la primera en noquearla, cada vez que salgo a pelear confío en mí, y yo sé que si un golpe entra preciso, no importa la mandíbula que tengas», sentencia.

Edwards, nacida en Don Bosco, al este de la capital panameña, comenzó su andar en las artes marciales mixtas en 2015 en un evento de Ultimate Combat Challenge en Panamá, en donde ganó por nocaut en la primera vuelta.

En el horizonte, la panameña ya tiene nombres en la mira en la división gallo: la mexicana Irene Aldana y la brasileña Mayra Bueno Silva, dos de las figuras fuertes de su división.

«Quiero pelear contra ellas, yo estoy lista para la que venga», apunta.

Aunque agradece el apoyo de sus seguidores en Panamá y Latinoamérica, Edwards lamenta la falta de reconocimiento institucional en su país: «Soy la única panameña en UFC y muchas veces no se habla de mí».

«A pesar del poco reconocimiento, yo sigo trabajando tranquila; llegué hasta aquí por mi esfuerzo y el de gente cercana que me apoyó”, subraya.

Edwards se visualiza como campeona en un plazo de tres años o menos, defendiendo su cinturón y abriendo el camino para nuevas generaciones de peleadores panameños.

«Tengo el corazón, las habilidades y la disciplina. No veo cómo no podría hacerlo», expresa.

«Voy a ser campeona de UFC”, agrega con convicción la peleadora, que se mantiene entrenando para su próximo compromiso.

‘La Pantera’ también aprovecha para enviar un mensaje a sus seguidores: «Gracias a todo Panamá y Latinoamérica por su apoyo. Es como un abrazo en la distancia. Siempre voy a luchar duro por mí, por mi familia y por mi país». EFE

