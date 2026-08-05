La panameña Gianna Woodruff gana los 400 metros vallas e impone nuevo récord regional

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Santo Domingo, 4 ago (EFE).- La panameña Gianna Woodruff se llevó el oro e impuso nuevo récord en los 400 metros con vallas, al ganar con un tiempo de 53.98 segundos, en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Woodruff se subió a lo más alto del podio luego de imponer una nueva marca de los Juegos, 53.98 segundos, para romper la marca anterior de 54.30 que estaba en poder de la jamaicana Deon Hemmings desde los Juegos de Maracaibo de 1998.

Panamá sumó así su cuarta medalla de oro en los Juegos de Santo Domingo. Está en el lugar 11 en el medallero general.

En segundo lugar quedó Grace Claxton, de Puerto Rico, al terminar la carrera con tiempo de 55.40 segundos.

El bronce se lo llevó la costarricense Daniela Rojas, quien detuvo el cronómetro en 56.10.

María Rocha, de Colombia; Franshina Martínez y Evilin del Carmen, de República Dominicana; Yanique Haye-Smith, de Turcos y Caicos; y Yara Amador, de México, fueron las otras atletas que compitieron en la prueba. EFE

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