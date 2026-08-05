La panameña Woodruff, con oro y récord en Santo Domingo 2026, ya mira al circuito mundial

Compartir

2 minutos

Santo Domingo, 5 ago (EFE).- La panameña Gianna Woodruff conquistó la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un nuevo récord de la competición y, tras ampliar su palmarés internacional, ya centra su atención en la segunda parte de la temporada.

«Ahora viene la segunda parte de mi temporada, en ella están la Liga Diamante, el Ultimate World Championship y después los Juegos Suramericanos en Argentina, luego de eso terminó mi año de competencias», precisó la atleta olímpica panameña, ubicada en el quinto puesto del ránking mundial de los 400 metros con vallas, clasificación que lidera la neerlandesa, Femke Bol.

Con la medalla al cuello y una característica sonrisa, la atleta de 32 años, destacó que «esta medalla es muy importante para mí» porque no pudo lograrlo en los juegos de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, en donde obtuvo la medalla de plata.

«Me sentí muy bien (en esta competencia), estoy muy feliz porque he ganado la medalla y también tengo un nuevo récord Centroamericano y del Caribe», comentó la vigente campeona panamericana y suramericana de los 400 metros con vallas.

Woodruff registró un tiempo de 53.98 segundos, con el que derribó un récord vigente desde 1998 y se convirtió en la primera atleta en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en bajar de los 54 segundos en la prueba. La anterior marca pertenecía a la jamaicana Deon Hemmings, con 54.30 segundos, conseguida en Maracaibo 1998.

Hay que resaltar que la panameña tiene como mejor registro de la temporada los 53.58 segundos alcanzados en la Golden Gala de Roma, una de las paradas de la Liga Diamante.

Aunque el español no es su lengua más fluida, Woodruff volvió a expresar el cariño que siente por Panamá, país de origen de su madre.

«Gracias a mi familia, gracias a mi Panamá, yo hago todo para ustedes», manifestó.

Sobre su experiencia en República Dominicana, sede de los Juegos, afirmó: «Todo positivo, la gente es muy amable», y añadió entre sonrisas y con los pulgares en alto que «la comida es muy buena».

La presea dorada de Woodruff representa la tercera medalla de oro de Panamá en los Juegos de Santo Domingo 2026 y mantiene a la delegación istmeña en la undécima posición del medallero general. EFE

rao/gf/car