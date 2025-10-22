La panameña Young, en la Comisión de Coordinación de los Olímpicos de Invierno 2030

Ciudad de Panamá, 22 oct (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, ha sido designada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, como integrante de la Comisión de Coordinación de los XXVI Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030, informó este miércoles el comité del país centroamericano.

La dirigente panameña, quien es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), «formará parte del grupo encargado de supervisar la organización y el desarrollo del mayor evento deportivo de invierno del mundo, cuya sede se celebrará en los Alpes franceses», destaca el comunicado del COP.

Esta designación representa «un nuevo reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de Young en el Movimiento Olímpico internacional», en donde ha sido parte importante en la promoción de «políticas de equidad, gobernanza y protección al deportista».

Además, agrega la nota, Young fue ratificada como miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del COI, en la que participa desde 2015, y de la Comisión Legal del organismo, de la que forma parte desde 2024.

Young, quien fue jugadora de baloncesto y es la primera mujer en liderar el Comité Olímpico de Panamá, fue reelecta en el cargo en 2024.

En 2024 Young también fue elegida como integrante del Comité Olímpico Internacional (COI), y se convirtió en la primera mujer nacida en el país centroamericano elegida como miembro del COI. EFE

