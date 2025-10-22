La panameña Young, en la Comisión de Coordinación de los Olímpicos de Invierno 2030

(Actualiza con declaraciones de Damaris Young)

Ciudad de Panamá, 22 oct (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, ha sido designada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, como integrante de la Comisión de Coordinación de los XXVI Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030, informó este miércoles el comité del país centroamericano.

«Recibo con enorme honor y profunda gratitud la designación realizada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, para formar parte de la Comisión de Coordinación para los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses 2030», dijo a EFE la presidenta del COP.

Esta designación representa «un nuevo reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de Young en el Movimiento Olímpico internacional», en donde ha sido parte importante en la promoción de «políticas de equidad, gobernanza y protección al deportista».

«Este nombramiento no es solo un reconocimiento personal, sino también una distinción para todo el Comité Olímpico de mi país y una muestra de confianza hacia el trabajo que hemos venido desarrollando. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo global por excelencia, y contribuir a la preparación de una edición tan especial como la que se celebrará en los Alpes Franceses es un privilegio y una gran responsabilidad», indicó Young.

La dirigente dijo que va a trabajar «con ilusión, dedicación y el máximo compromiso junto al resto de los miembros de la Comisión para apoyar a nuestros anfitriones franceses en la organización de unos Juegos innovadores, sostenibles e inspiradores que dejen un legado duradero para el deporte y las comunidades locales».

Además, agrega la nota, Young fue ratificada como miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del COI, en la que participa desde 2015, y de la Comisión Legal del organismo, de la que forma parte desde 2024.

Young, quien fue jugadora de baloncesto y es la primera mujer en liderar el Comité Olímpico de Panamá, fue reelecta en el cargo en 2024.

En 2024 Young también fue elegida como integrante del Comité Olímpico Internacional (COI), y se convirtió en la primera mujer nacida en el país centroamericano elegida como Miembro del COI. EFE

