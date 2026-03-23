La pareja británica encarcelada en Irán expresa el temor por su vida

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Londres, 23 mar (EFE).- La pareja británica detenida a principios de 2025 en Irán mientras recorría el país en motocicleta, y condenada el pasado febrero a diez años de prisión por cargos de espionaje, tiene miedo por la guerra en el país y teme por su vida.

Lindsay y Craig Foreman, que hoy emitieron un comunicado a través de su familia, han negado las acusaciones iraníes de espionaje y permanecen retenidos por separado en la prisión de seguridad de Evin, en Teherán, utilizada para recluir a presos políticos.

Esta es la primera vez que la pareja emiten una declaración desde el comienzo de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero.

En el mensaje grabado por teléfono por su hijo, Joe Bennett, y divulgado por la BBC, Craig Foreman dijo que se sienten «decepcionados, solos y completamente frustrados» y que el Gobierno británico sabe que ellos son inocentes, por lo que pidió que el Ejecutivo declare públicamente que ellos no son espías.

«Es muy difícil comprender por qué no se ha declarado públicamente nuestra inocencia. No somos espías. Las acusaciones en nuestra contra son simplemente falsas», afirmó Foreman.

«Ahora estamos en prisión en una zona de guerra. Hemos pasado de una situación difícil a una que pone en peligro nuestras vidas. Han optado por no darnos ninguna información sobre lo que nos está sucediendo, qué hacer y adónde ir si nos liberasen», agregó.

En respuesta a esa afirmación, el Ministerio británico de Exteriores señaló que el bienestar de los ciudadanos del Reino Unido sigue siendo una prioridad para el gobierno.

«Las condenas de Craig y Lindsay son completamente indignantes e injustificables. Seguiremos presionando al régimen iraní en este caso hasta que Craig y Lindsay regresen sanos y salvos al Reino Unido y se reúnan con su familia», añadió la nota de Exteriores.

Lindsay y Craig Foreman, ambos de 53 años y originarios de East Sussex (sureste de Inglaterra), fueron trasladados el verano pasado de la ciudad de Kerman a la prisión de Evin.

Irán ha arrestado a decenas de iraníes con doble nacionalidad o residencia permanente extranjera en los últimos años, principalmente por cargos de espionaje.

Grupos defensores de los derechos humanos afirman que a menudo son detenidos para ejercer presión y liberados solo cuando Irán obtiene algo a cambio.

La británico-iraníes Nazanin Zaghari-Ratcliffe fue liberada en 2022 y se le permitió salir de Irán después de que el Reino Unido liquidara una antigua deuda de 650 millones de libras (747 millones de euros) con Irán. EFE

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