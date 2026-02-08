La participación era del 22,35 % hasta el mediodía en las presidenciales en Portugal

Lisboa, 8 feb (EFE).- La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal, donde concurren el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, era del 22,35 % hasta el mediodía, una cifra mayor a la de la primera ronda a esa hora, que fue del 21,18 %.

Así lo reflejan los datos publicados por el Ministerio de Administración Interna (del Interior), que volverá a actualizar la información a las 17.00 hora local (misma hora GMT).

Los centros electorales abrieron sus puertas este domingo en Portugal continental y en Madeira a las 08.00 hora local y cerrarán a las 19.00 hora local, sesenta minutos más tarde lo hacen los de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

Los resultados provisionales empezarán a darse a conocer a partir de las 08.00 horas local (misma hora GMT).

En la primera vuelta, celebrada el 18 de enero, la participación total fue del 52,26 %, superior a la de las pasadas presidenciales, de 2021, en mitad de la pandemia, que fue de 39,24 % y solo tuvieron una única ronda.

Más de once millones de portugueses están llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede presentarse a la reelección por haber cumplido dos mandatos seguidos.

No podrán ejercer su derecho este domingo 36.852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los temporales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones.

También se ha decidido posponer el sufragio en algunas asambleas de voto de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos.

Este domingo ha habido una mejoría del tiempo tras el paso del temporal Marta, que dejó el sábado un bombero muerto, aunque el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado lluvias, especialmente a partir de la tarde, nieve en las zonas más elevadas y ráfagas de viento fuerte en la costa y áreas altas.

Portugal no celebra una segunda vuelta de unas elecciones presidenciales desde 1986, cuando el socialista Mário Soares derrotó al conservador Diogo Freitas do Amaral. EFE

