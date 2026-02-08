La participación era del 45,5 % hasta las 16.00 horas en las presidenciales en Portugal

2 minutos

(Actualiza con datos de participación hasta las 16.00 horas)

Lisboa, 8 feb (EFE).- La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal, donde concurren el exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura, era del 45,50 % hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT), casi igual que en la primera ronda de estos comicios a la misma hora, que fue del 45,51 %.

Así lo reflejan los datos publicados por el Ministerio de Administración Interna (del Interior), que volverá a actualizar los resultados provisionales de la votación a partir de las 20.00 hora local (misma hora GMT).´

La afluencia a las urnas en las dos vueltas de estas presidenciales -la primera fue celebrada el 18 de enero- son los mayores de hace 20 años, cuando en los comicios de 2006, que solo tuvieron una ronda, fue 45,56 %.

Los centros electorales abrieron sus puertas este domingo en Portugal continental y en Madeira a las 08.00 hora local y cerrarán a las 19.00 hora local, sesenta minutos más tarde lo hacen los de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

Más de once millones de portugueses están llamados hoy a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que no puede presentarse a la reelección por haber cumplido dos mandatos seguidos.

No pueden ejercer su derecho este domingo 36.852 votantes de algunas localidades que han decidido retrasar las elecciones una semana, hasta el 15 de febrero, debido a los temporales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas, y que son Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy afectadas por las inundaciones.

También se ha decidido posponer el sufragio en algunas asambleas de voto de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos.

Este domingo ha habido una mejoría del tiempo tras el paso del temporal Marta, que dejó el sábado un bombero muerto, aunque el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado lluvias a partir de la tarde, nieve en las zonas más elevadas y ráfagas de viento fuerte en la costa y áreas altas.

Portugal no celebra una segunda vuelta de unas elecciones presidenciales desde 1986, cuando el socialista Mário Soares derrotó al conservador Diogo Freitas do Amaral. EFE

ssa/rod