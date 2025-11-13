La participación femenina en el Maratón CAF de 2026 ya alcanza el 42%

Caracas, 13 nov (EFE).- La participación femenina en el tradicional Maratón CAF, que promueve en Venezuela el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, debe pasar del 39 por ciento en febrero de 2025 al 49 por ciento en el mismo mes de 2026, según las últimas proyecciones obtenidas por los organizadores.

La décima edición de la carrera de fondo, que se celebrará el 8 de febrero en Caracas cubrirá la tradicional distancia de 42 kilómetros, pero también tendrá participantes en 21K, así como una de 10K «por primera y única vez».

De un total de 10.000 cupos, se han inscrito hasta la fecha 7.493 corredores, de los cuales el 47 % son mujeres. En la pasada edición, que se celebró en febrero de este año, la participación femenina fue del 39 %, según una nota de prensa oficial.

La presidenta del Comité Organizador, Marisol Barrera, afirmó que las cifras «son muy positivas» y dijo sentirse muy entusiasmada por «la participación de mujeres», que se viene incrementando con cada edición.

Señaló que, en la primera, en 2011, las mujeres representaron el 28 % de los inscritos.

Para la décima edición, esperan «seguir cerrando esa brecha» y «lograr que sea 50-50», dijo.

Según el comité, los cupos para la carrera de 42K se agotaron, lo que -aseguró- consolida «el entusiasmo y la masiva participación que ha caracterizado a esta décima edición», mientras que aún hay disponibilidad para las otras dos distancias, que espera «se agoten en los próximos días».

Los organizadores anunciaron que la camiseta oficial de 42K y 21K será verde como «símbolo de energía y optimismo», y la de 10K, de color azul.

En la novena edición, participaron unos 6.000 fondistas en las distintas modalidades y categorías, de 17 países, entre ellos, atletas de élite de Jamaica, Brasil, Argentina, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Colombia.

El brasileño Johnatas Cruz, con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 25 segundos, y la venezolana Magaly García, con 2h36:44, fueron los ganadores del maratón. EFE

