La pasión futbolera se traduce en nombres propios en Ecuador, con Neymar a la cabeza

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Quito, 10 jun (FE).- La pasión futbolera ha saltado de las canchas a la identidad de miles de ecuatorianos, que llevan el nombre de figuras del fútbol, como los 3.847 ciudadanos inscritos bajo el nombre de Neymar, informó este miércoles el Registro Civil de Ecuador.

Entre 2018 y 2026, miles de familias ecuatorianas eligieron para sus hijos nombres inspirados en figuras del fútbol internacional y nacional, convirtiendo a sus ídolos en parte de sus historias familiares, indicó el Registro Civil en un comunicado.

Además de Neymar, los archivos del Registro Civil reflejan 2.815 inscritos como Kylian; 2.136 como James; 1.985 como Kendry; 1.693 como Wiliam; 1.549 como Lionel y 1.006 registros bajo el nombre de Ronaldo.

Detrás de cada nombre existe una historia, una admiración y, probablemente, un sueño, sostiene el Registro Civil al anotar que el fútbol tiene la capacidad de detener ciudades, unir generaciones y despertar emociones que atraviesan fronteras.

«La influencia de las grandes figuras del fútbol mundial y de los referentes ecuatorianos -agrega- ha trascendido las canchas para convertirse en una inspiración al momento de elegir el nombre de un hijo, reflejando el vínculo emocional que millones de aficionados mantienen con este deporte».

Detalla que la admiración por las máximas leyendas del fútbol mundial también tiene su espacio, pues entre 2018 y 2026 se registran 178 personas bajo el nombre de Cristiano y 38 como Messi, nombres que evocan a dos influyentes: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, protagonistas que han marcado una era en el deporte.

La provincia de Guayas (costa) lidera el registro de los cinco nombres futbolísticos más populares del país, concentrando la mayor cantidad de inscripciones en Kylian (884), Neymar (581), Kendry (509), William (500) y James con 489 inscripciones.

El nombre Messi registra su mayor presencia en la provincia de Cotopaxi (andina), con 2 inscripciones y Guayas el nombre de Cristiano, con 10. EFE

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