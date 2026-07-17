La paternidad por vientre de alquiler de político conservador genera polémica en Alemania

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Berlín, 17 jul (EFE).- Jens Spahn, jefe de la fracción que forman la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) en la Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag, se encuentra en el centro de una polémica tras anunciarse que ha sido padre gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

La paternidad de Spahn fue noticia esta semana cuando su marido, Daniel Funke, publicó una imagen en redes sociales en la que informaba de la llegada al mundo de su hijo Georg, del que posteriormente se supo que nació gracias a un vientre de alquiler, una práctica prohibida en Alemania pero legal en Estados Unidos.

Que Spahn y Funke hayan recurrido a dicha práctica ha generado un intenso debate a nivel nacional.

Se han producido incluso condenas explícitas de líderes religiosos como la del obispo de la ciudad bávara de Passau, Stefan Oster, quien consideró un «auténtico escándalo» la solución para llegar a la paternidad elegida por el político, según recogió el diario ‘Bild’.

«Ha dado un paso que, como comunidad de fe, nunca podremos seguir, ni ahora ni en el futuro», afirmó Oster.

En una entrevista con el mismo periódico, el propio Spahn reconoció este viernes haber pensado mucho en la «gestación subrogada» antes de ser padre.

«Precisamente tras ese proceso de reflexión y tras analizar el tema a fondo, hemos decidido seguir este camino», se defendió Spahn.

Por la situación del político llegó a ser preguntado hoy el canciller alemán, Friedrich Merz, también líder de la CDU, durante la rueda de prensa que dio junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al término del consejo de ministros franco-alemán celebrado en Brühl.

El canciller defendió la legislación vigente en Alemania sobre la gestación subrogada y dio a entender que su partido podría abordar la situación de Spahn en la reunión de la dirección del próximo lunes.

Daniel Peters, líder de la CDU en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania, donde se celebrarán elecciones el próximo 20 de septiembre, ha pedido la dimisión de Spahn.

«Jens Spahn, como presidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag, es un modelo a seguir dentro de la Unión. Al recurrir a la gestación subrogada en EE.UU., Spahn ha incumplido deliberadamente la legislación vigente en Alemania», subrayó Peters en declaraciones al ‘Bild’. EFE

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