La patinadora colombiana Yicel Giraldo le da un oro más a Colombia en los Panamericanos

Luque (Paraguay), 20 ago (EFE).- La colombiana Yicel Giraldo ganó este miércoles la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros por puntos individual de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En el complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, Giraldo se impuso al marcar 25 puntos a la chilena Camila Carreño, que se colgó la plata con 24 unidades.

La venezolana Daniela Bustamante se quedó con el bronce al lograr una puntuación de 12.

En su cuenta de X, el Ministerio del Deporte de Colombia aseguró que «Yicel Giraldo brilló con estrategia y velocidad pura en los 5.000m puntos. Su potencia y determinación la llevaron a cruzar la meta en primer lugar y darle otra presea dorada a la delegación nacional».

El último día del patinaje de velocidad de los Panamericanos Junior ASU2025 también tiene programadas finales en los 10.000 metros eliminación individual femenino y masculino.

Perfil de una ganadora

Yicel Giraldo comenzó a patinar a la edad de 4 años y actualmente pertenece al club Semillas Cali.

Entre los numerosos éxitos obtenidos a nivel internacional se encuentran las medallas de oro en 10.000 puntos más eliminación, 10.000 metros eliminación, 3.000 metros relevos y 15.000 eliminación en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Italia en 2023.

A su vez, también las preseas doradas en 1.000 metros, 5.000 metros por puntos, 3.000 metros relevos y 10.000 metros por puntos, además de medallas de plata y bronce del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Italia en 2024.

También consiguió llegar a lo más alto del podio en la Copa Europea en la ciudad alemana de Geisingen en 2023, donde fue campeona general de fondo y subcampeona de velocidad. EFE

