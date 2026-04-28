La patronal catalana pide a Bruselas que inste a España a reforzar la energía nuclear

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Bruselas, 28 abr (EFE).- El presidente de la patronal catalana Foment, Josep Sánchez Llibre, reclamó este martes a la Comisión Europea que inste «con la máxima urgencia» al Gobierno de España a ampliar la vida útil de las centrales nucleares del país como medida para garantizar el suministro eléctrico, cuando se cumple un año del apagón en la península ibérica.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Dirección General de Energía de la Comisión, Sánchez Llibre subrayó la necesidad de una acción «rápida y contundente» que permita la ampliación de las centrales nucleares españolas de Almaraz 1, Almaraz 2, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo.

El presidente de Foment del Treball insistió en que las fuentes de energía nuclear reforzarían la garantía de suministro de «una parte muy importante de la economía española y de la economía catalana», al tiempo que reduciría la dependencia del gas, un año después del apagón que paralizó la actividad energética de España y Portugal durante horas.

Una factura eléctrica «más barata»

Además, señaló que un funcionamiento estable de estas centrales permitiría contener el precio de la electricidad, generando un ahorro de casi 8.000 millones de euros anuales para los consumidores y evitando un aumento de la factura eléctrica del 23 % para hogares y pymes y del 35 % para la industria.

Sánchez Llibre mencionó también beneficios en términos de limpieza energética y contaminación, y explicó que la energía nuclear evitaría 21 millones de toneladas de CO2 anuales y más de 1.300 millones de euros en costes asociados a un mayor nivel de emisiones.

Pero advirtió de que esta transición -sobre la que Bruselas se plantea un objetivo de neutralidad climática para 2050- no puede hacerse a costa de debilitar el tejido productivo. «Los empresarios catalanes estamos a favor de la descarbonización de nuestra industria, pero totalmente en contra de la desindustrialización de nuestro país», dijo.

Un mix energético de nuclear y renovables

Por ello, abogó por un mix energético que incluya tanto las fuentes de energía renovable como la energía nuclear, porque ello que permitiría «mantener la competitividad de nuestras empresas para poder generar riqueza y al mismo tiempo también garantizar la a creación de puestos de trabajo que permitan un crecimiento económico sostenible».

Precisamente el Ejecutivo europeo vio en el contexto de la guerra en Ucrania, y más recientemente también en Oriente Medio, la oportunidad no solo para incentivar las energías renovables, sino también para impulsar de nuevo la energía nuclear en Europa.

«Tenemos que reducir nuestra sobredependencia en los combustibles fósiles porque nos hace vulnerables e impulsar unas fuentes de energías domésticas, asequibles y limpias, como son todas las renovables y la nuclear como base», dijo el viernes pasado en Chipre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Esta petición de la patronal catalana se enmarca en un contexto en el que el actual Gobierno español pretende la sustitución de la nuclear por las renovables -eólica, fotovoltaica e hidrógeno verde, fundamentalmente- y las empresas eléctricas propietarias de las centrales aceptaron en 2019 su propuesta de apagón progresivo entre 2027 y 2035.

Además de reunirse con representantes del Ejecutivo comunitario, Sánchez Llibre trasladó sus demandas a expertos en energía de la Representación de España ante la Unión Europea. EFE

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