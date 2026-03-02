La patronal eléctrica europea pide no tocar el sistema marginalista del mercado

2 minutos

Bruselas, 2 mar (EFE).- La patronal europea de las compañías eléctricas, Eurelectric, pidió este lunes que la Unión Europea renuncie a modificar el sistema marginalista del mercado de la electricidad para ganar competitividad industrial porque retrasaría las inversiones para garantizar energía asequible, segura y limpia.

«Reabrir una reforma del mercado concluida hace muy poco podría retrasar las ingentes inversiones necesarias para garantizar una electricidad asequible, segura y descarbonizada», señala Euroelectric en una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La patronal reaccionó después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijera que el Ejecutivo comunitario va a analizar «distintas opciones», entre ellas reajustar el mercado, para que la UE abarate su electricidad y gane competitividad industrial, de cara al Consejo Europeo de los próximos 19 y 20 de marzo.

Sin embargo, Eurelectric pide a la UE «estabilidad regulatoria» y reafirma las ventajas del sistema de fijación de precios marginales en el mercado eléctrico europeo, que supone que la tecnología más cara de generación -habitualmente el gas- marque el precio del megavatio-hora para el resto de fuentes.

La patronal eléctrica recuerda que la UE aprobó ya una reforma del mercado en 2024 y que actualmente se espera «que el sector eléctrico invierta más de 5,6 billones de euros de aquí a 2050 en capacidad de generación e infraestructuras», proyecciones que podrían verse comprometidas si se interviene el mercado.

La fijación marginal de precios sigue siendo «el mecanismo más eficiente y sólido para garantizar una casación rentable, señales de precios transparentes e incentivos eficientes para la inversión», subraya Eurelectric en un comunicado.

La misiva enviada a los líderes de los Estados miembros agrega que los países de la UE «ya disponen de medidas para reducir los precios a corto plazo sin distorsionar el mercado, tal y como se recoge en sus recomendaciones conjuntas con sectores industriales europeos».

Eurelectric pide también que no se modifique el sistema de comercio de emisiones ETS, que fija un precio por tonelada de CO2 emitida a las grandes industrias para fomentar que transiten a tecnologías climáticamente más limpias, una herramienta también cuestionada en el debate de la competitividad industrial. EFE

jaf/asa/cg