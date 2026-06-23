La patronal francesa en contra de un permiso climático inspirado en el modelo español

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París, 23 jun (EFE).- El presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, se opuso este martes a la iniciativa ecologista de crear un permiso climático a imagen del modelo español, en un momento en que el país afronta una ola de calor de intensidad excepcional que está afectando también a la economía.

«Es lo contrario de lo que habría que hacer», respondió Martin en una entrevista al canal BFMTV cuando se le preguntó por la propuesta de la candidata de los Ecologistas a las presidenciales del año próximo, Marine Tondelier.

El máximo responsable del Movimiento de Empresas de Francia (Medef) puntualizó que la patronal está dispuesta a «que se tomen medidas» para proteger a los trabajadores, según las circunstancias, cuando hace mucho calor o mucho frío, pero no a establecer un dispositivo que dé derechos a ausentarse del trabajo de entrada.

Lo justificó porque «vamos a tener que afrontar un muro de inversiones, precisamente para protegernos del cambio climático y el problema de fondo es que en Francia no se trabaja lo suficiente. De modo que ese permiso climático es lo contrario de lo que habría que hacer».

Tondelier propuso el pasado fin de semana la creación de un permiso de hasta cinco días al año, que estaría financiado por el Estado, y que daría la posibilidad de no ir al trabajo si las condiciones climáticas son extremas por una ola de calor o de frío, por un incendio, pero también si la escuela de los hijos ha tenido que cerrar y los padres no tienen una solución alternativa.

Lo hizo refiriéndose al caso español, donde se creó ese permiso climático retribuido de hasta cuatro días tras las inundaciones catastróficas de Valencia en 2024 para cuando ocurra «una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso».

Martin explicó que la actual ola de calor que vive Francia, y que se va a prolongar al menos hasta el fin de semana está teniendo un impacto negativo sobre la actividad.

Precisó que, al margen de algunos sectores que pueden salir beneficiados, como el de las bebidas, «Francia funciona al ralenti», ya que la canícula ha generado «una desorganización del trabajo» y, a la postre, «menos trabajo».

Por otro lado, indicó que los desajustes provocados por el cambio climático se van a traducir en pérdidas y creaciones de empleos, pero en términos netos calcula que se generarán 260.000 puestos de trabajo. EFE

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