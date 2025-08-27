La patronal francesa pide responsabilidad a los políticos porque el país se descuelga

París, 27 ago (EFE).- Patrick Martin, presidente de la gran patronal francesa, ha lanzado este miércoles «un llamamiento a la responsabilidad» de los dirigentes políticos ante la previsible caída del Gobierno del primer ministro, François Bayrou, en dos semanas porque la inestabilidad está haciendo que el país se descuelgue.

«Lo peor de todo es que hace tres años que la inversión baja en Francia», algo que no ocurre en los países del entorno, y «nos estamos descolgando», ha subrayado Martin en una entrevista a la emisora France Info, en la que ha contrapuesto la situación de Francia con la de España o Polonia, con mayores crecimientos, o con la de Alemania, donde el Gobierno va a invertir de forma masiva.

Ha advertido de que más de la mitad del capital de las empresas del CAC-40, el índice de la Bolsa de París, está en manos extranjeras y esos inversores están decantándose por llevar su dinero a otras partes y retirarán más si no obtienen rentabilidad.

«Ya basta, con la economía no se juega», ha señalado el responsable del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), que ha hecho notar que «la explosión de la tasa de ahorro», que ha alcanzado niveles récord, es una clara muestra de inquietud de los franceses sobre las perspectivas ante el bloqueo de la situación política.

El centrista Bayrou, que está en el cargo desde diciembre, cuando su predecesor, Michel Barnier, cayó en una moción de censura, anunció el lunes que para tratar de sacar adelante su plan de ajuste para 2026 va a someterse el próximo 8 de septiembre a una moción de confianza que, a la vista de la reacción de toda la oposición, le va a obligar a dimitir.

En otra entrevista al diario Les Echos, Martin ha señalado que «si el Gobierno cae, no se habrá solucionado nada. Al contrario, las cosas no podrán más que empeorar».

Preguntado sobre los gestos de Bayrou en dirección de los socialistas, que para tratar de salvar a su Ejecutivo ha dado a entender que podría acceder a subir los impuestos a los más ricos o a las empresas, el presidente de la patronal ha replicado que el ejemplo del aumento de la fiscalidad en el Reino Unido prueba que las empresas deciden irse a otra parte.

«Hay que quitarse de la cabeza que las empresas francesas no contribuyen a los servicios públicos» porque «son las empresas que tienen la mayor fiscalidad del mundo», ha dicho.

En cuanto al escenario de una dimisión del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha pedido el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, porque lo considera el responsable de la situación, el líder patronal considera sin embargo que «no solucionaría nada», y además de que hay que preservar las instituciones.

Añadió él no entra en la responsabilidad de Macron porque lo que le preocupa es el parón de la inversión de las empresas, Martin ha insistido en que hay que abordar el problema de la inestabilidad ya porque no se puede «esperar a 2027», que es cuando deberían celebrarse las próximas presidenciales.

Igualmente, ha añadido que «nada nos garantiza que tendremos una solución en 2027».

Si el Gobierno de Bayrou cae el 8 de septiembre, sería el presidente de la República el que tendría que decidir si nombra a otro primer ministro, que tampoco dispondría de una mayoría parlamentaria dada la fragmentación, o si convoca elecciones legislativas anticipadas. Macron ha descartado siempre la hipótesis de su propia dimisión. EFE

