La paz con Pekín «no es difícil», afirma líder opositora de Taiwán antes de viajar a China

3 minutos

Taipéi, 7 abr (EFE).- La paz entre Taipéi y Pekín «no es tan difícil, siempre que haya voluntad», aseguró este martes la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, antes de partir rumbo a China, donde podría mantener un encuentro con el mandatario del país, Xi Jinping.

«Nadie desea que la isla se convierta en un campo de batalla; todos aprovecharían cualquier oportunidad para evitar que la guerra la alcance: preservar la paz es preservar Taiwán», afirmó Cheng, presidenta del Kuomintang (KMT), en declaraciones recogidas por la agencia CNA desde la sede de su partido en Taipéi.

La dirigente opositora, de 56 años, visitará la provincia oriental de Jiangsu, Shanghái y Pekín entre el 7 y el 12 de abril y, según medios taiwaneses, tiene previsto reunirse el día 10 con Xi, un encuentro que todavía no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

Este desplazamiento se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del posible encuentro en Pekín entre los líderes de Estados Unidos y China, y en pleno bloqueo por parte del KMT y su socio minoritario, el Partido Popular de Taiwán, de la propuesta del Ejecutivo taiwanés de aumentar el gasto en Defensa en cerca de 40.000 millones de dólares.

En este contexto, Cheng -quien se convertirá en la primera presidenta en ejercicio del KMT en visitar China en casi una década- manifestó que su partido «debe aprovechar todas las oportunidades para ampliar las bases de la paz».

«Este viaje a China continental busca mostrar al mundo que no es solo Taiwán quien desea la paz, sino también comprobar si el Comité Central del Partido Comunista chino (PCCh) tiene la sinceridad y la determinación de dialogar y comunicarse pacíficamente a través del estrecho y resolver posibles discrepancias», aseveró la política.

La también exlegisladora reconoció que, si bien no es posible evitar los conflictos del pasado ni las tragedias ya ocurridas entre ambas orillas, en referencia a la guerra civil que enfrentó a nacionalistas y comunistas entre 1927 y 1949 en China, «sí es factible evitar las guerras futuras».

«Desde Taiwán, el Kuomintang da el primer paso clave para demostrar, tanto a la historia como a la comunidad internacional, que la paz siempre tiene oportunidades y siempre hay esperanza», manifestó.

Despliegue de barcos chinos cerca de Taiwán

El lunes por la noche, la titular del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán, Kuan Bi-ling, publicó una imagen en su cuenta de Facebook detallando el actual despliegue de buques de guerra chinos en torno a la isla: dos frente a la costa este, uno al norte, otro al noroeste y un quinto al suroeste del territorio autogobernado.

«Por parte de China no se percibe en absoluto un ambiente de paz», denunció la funcionaria.

Por su parte, el presidente del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China-, Chiu Chui-cheng, instó este martes a la líder de la oposición a exigir a Pekín el «cese inmediato» de la presión militar sobre la isla durante su viaje.

«Cheng Li-wun debe tomar en serio el hecho de que la ambición del PCCh de anexar Taiwán no ha cambiado, y que toda la población apoya el fortalecimiento de la defensa nacional y la firme determinación de proteger Taiwán», apuntó Chiu, en declaraciones difundidas por CNA. EFE

jacb/imh/rrt

(foto) (video)