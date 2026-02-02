La película ‘Aída y vuelta’ da el salto a América con «una preventa que llama la atención»

San Juan, 2 feb (EFE).- La película española ‘Aída y vuelta’ cuenta con «una preventa que llama la atención» en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica, donde se estrenará el 6 de febrero, según el director y actor Paco León, que atribuye ese éxito a que trata un tema «universal».

El largometraje, inspirado en la serie ‘Aída’ y la cinta más taquillera del pasado fin de semana en España, fue presentada este lunes en el Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, por León, Carmen Machi y Canco Rodríguez.

«Hay una preventa que llama la atención porque hay como unas expectativas. Creo que la película sorprende», dijo a EFE Paco León, director, guionista y protagonista del largometraje.

Para el actor, que interpreta al famoso personaje de ‘El Luisma’, es «algo extraño» que en Puerto Rico haya tantos fanáticos de ‘Aída’, pero no le sorprende porque ya comprobó la buena acogida de la serie hace 16 años, durante su primera visita a la llamada Isla del Encanto.

León matizó que el éxito radica en que ‘Aída’ tiene algo «universal» que es «un retrato de las familias, de los barrios, y que eso es igual en Cuba, en Puerto Rico, en Andalucía, es mucho más representativo de la sociedad, de la gente, de la gente que se tiene que ayudar para sobrevivir».

Desde la distribuidora en la región Wiesner Distribution, indicaron a EFE que se están vendiendo todas las entradas y que se están ampliando las salas de cine donde se va a proyectar por la alta demanda.

Por su parte, Machi quien encarna a la protagonista que le da nombre a la producción cinematográfica, resaltó que el público empatiza con Aída porque es una mujer que «lleva la bandera del feminismo, una mujer empoderada realmente que lucha, que no tiene miedo, que se enfrenta, que es generosa».

Comedia como medio de reflexión

León subrayó que a través del género cinematográfico de la comedia se pueden tratar problemáticas e injusticias sociales y darle voz a las minorías.

«A nosotros lo que nos interesa en una comedia donde haya emoción, donde haya poesía, donde haya reflexión y a mí me parece un género grande, no un género pequeño», expresó el cineasta.

Rodríguez, que encarna el carismático papel de ‘El Barajas’, explicó que la comedia es «una vaselina para que entren las grandes verdades que son difíciles de decir, para que se puedan decir a la cara y quien las reciba, las reciba con humor, pero luego viene la reflexión de cada uno».

Por ello, en el largometraje se expone el tabú de la sociedad ante el VIH, virus que porta el actor Eduardo Casanova, o el acoso que sufren las mujeres durante los rodajes, entre otros temas.

Del mismo modo, en la película se explica cómo la Inteligencia Artificial y el ‘Deep Fake’ pone en jaque la actuación, aunque León confía en que «la interpretación, lo imperfecto, lo orgánico, son cosas muy difíciles de imitar».

«Yo no sé si alguna vez podrán clonar o imitar a Carmen Machi, pero yo creo que eso es muy difícil», concluyó. EFE

