La película ‘Dio ride’ de Veronesi, fuera de concurso, clausurará el Festival de Venecia

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Roma, 17 jul (EFE).- ‘Dio ride’ (Dios ríe), dirigida por Giovani Veronesi y que narra la historia de Fray Leopoldo en tiempos del papa Inocencio X, será la película de clausura, fuera de competición, del 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, informó este viernes la organización.

El estreno mundial de la película, que cuenta con actores como Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi y Paolo Rossi, será el sábado 12 de septiembre en la Sala Grande del Palazzo del Cinema en el Lido di Venezia, seguido de la ceremonia de entrega de premios del festival.

El director artístico del festival, Alberto Barbera, declaró: «Cerramos por todo lo alto gracias a Giovanni Veronesi y a sus magníficos intérpretes, responsables de la exitosa combinación de ironía y ligereza aplicada a un tema tradicionalmente serio. Un tono que pertenece a la mejor tradición de cierto tipo de cine italiano, demasiado tiempo olvidado».

«Ambientada en pleno siglo XVII y basada libremente en hechos reales, la película resuena con fuerza en nuestro presente a través de una historia que se centra en la libertad, el poder de la verdad y la relación entre el hombre y el poder, con todas sus sombras y contradicciones. Con su profunda humanidad, Fray Leopoldo transformará la vida de quienes se crucen en su camino», explica la organización.

Este jueves se conoció que la película ‘Ink’, dirigida por Danny Boyle, ha sido elegida para inaugurar el Festival de Venecia.

La última cinta del cineasta británico es una adaptación de la obra teatral homónima del dramaturgo James Graham y estará protagonizada por Jack O’Connel, Guy Pearce y Claire Foy. EFE

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