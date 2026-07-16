La película ‘Ink’ de Danny Boyle inaugurará la Mostra veneciana y optará al León de Oro

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Roma, 16 jul (EFE).- La película ‘Ink’, dirigida por Danny Boyle, ha sido elegida para inaugurar el Festival de Venecia el próximo 2 de septiembre, compitiendo también por el codiciado León de Oro, según han anunciado este jueves los organizadores del certamen.

«Este será mi bautismo en la Mostra: es un inmenso honor estar en una ciudad tan rica en arte e inaugurar este gran festival con mi nueva película», ha celebrado en un comunicado el autor de cintas como ‘Trainspotting’ (1996) o ‘Slumdog Millionaire’ (2008).

El cineasta británico se encargará de abrir el certamen veneciano con su última cinta, ‘Ink’, una adaptación de la obra teatral homónima del dramaturgo James Graham y que estará protagonizada por Jack O’Connel, Guy Pearce y Claire Foy. EFE

gsm/rcf

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