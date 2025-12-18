The Swiss voice in the world since 1935
La película de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu se estrenará en octubre de 2026

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 18 dic (EFE).- La película ‘Digger’, el nuevo filme del actor estadounidense Tom Cruise y del director mexicano Alejandro González Iñárritu, se estrenará en la gran pantalla en octubre de 2026.

Cruise compartió este jueves en redes sociales un avance de la película, descrita como «una comedia de proporciones catastróficas» y en el que aparece sujetando una pala.

La película que se rodó en el Reino Unido durante seis meses, marca el primer filme en inglés de Iñárritu desde ‘El Renacido’, que le valió a su protagonista, Leonardo DiCaprio, su primer Óscar a mejor actor en 2016

Producida y dirigida por Iñárritu, poco se sabe del argumento de esta película, en la que el actor estadounidense interpreta a Digger Rockwell, un poderoso hombre que «se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo», de acuerdo con la sinopsis compartida por Warner Bros.

El reparto también incluye a Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy.

‘Digger’ es el primer proyecto desde que el actor de ‘Misión Imposible’ firmó un acuerdo para desarrollar películas de cine con Warner Bros. Discovery. EFE

