La película española ‘Iván & Hadoum’ protagonizará su estreno mundial en la Berlinale

Berlín, 17 dic (EFE).- La película española ‘Iván & Hadoum’ ha sido seleccionada en la Berlinale 2026 como parte de la programación de su sección Panorama, donde se estrenará a nivel mundial, anunció este miércoles el festival cinematográfico en un comunicado.

Entre las seleccionadas, también se encuentra ‘Jaripeo’, una colaboración entre México, Estados Unidos y Francia; el documental congoleño-francés ‘Trop c’est trop’ (‘Suficiente es suficiente’) o el filme francés ‘Un hiver russe’ (‘Un invierno ruso’), entre otros.

En esta sección, que cuenta con diez estrenos mundiales y cinco óperas primas, se presentan temas como la vida en el exilio, los «amantes rebeldes en Beirut, Berlín y España» o los encuentros «profundamente humanos» en una carretera austriaca.

El debut de Ian de la Rosa

‘Iván & Hadoum’ es el debut del director español Ian de la Rosa (Granada, 1988), en el que trata una historia de amor con los invernaderos de la ciudad de Almería (sur de España) como telón de fondo.

De la Rosa participó en la serie ‘Veneo’ como guionista y como director de los cortometrajes ‘Farrucas’ – por el que obtuvo la nominación al Goya y el Gaudí a Mejor Cortometraje – y ‘Víctor XX’, con el que se proclamó ganador del Cinéfondation Award en Cannes.

La película cuenta con la colaboración de otros países como Alemania y Bélgica, y está protagonizada por Silver Chicón y Herminia Loh.

La mexicana ‘Jaripeo’ se une al festival

La mexicana ‘Jaripeo’ también ha sido elegida en esta sección del festival, en la que se valora el «cine independiente potente, los documentales que equilibran poesía y urgencia, y un audaz cine joven en lengua alemana».

Se trata de un documental en el que se explora «el subconsciente de la memoria, el deseo ‘queer’ y el anhelo» en el contexto de los rodeos «hipermasculinos» en el estado de Michoacán.

El filme está dirigido por Efraín Mojica y Rebecca Zweig. Se trata de su ópera prima, que también contará con su estreno internacional en la próxima edición de la Berlinale.

Dos brasileñas en la categoría ‘Generación’

Las brasileñas ‘A Fabulosa Máquina do Tempo’ (‘La fabulosa máquina del tiempo’) y ‘Papaya’ han sido seleccionadas por su parte dentro de la sección ‘Generación’, que presta especial atención a las «voces jóvenes», con un total de cinco largometrajes y siete cortometrajes de doce países.

La primera consiste en un documental, en el que se cuenta la historia de unas niñas en su paso a la adolescencia en el interior de Brasil; mientras que la segunda es una película de animación que sigue a una diminuta semilla de la selva amazónica.

Estos son algunos de los primeros títulos que formarán parte de la próxima Berlinale, que tendrá lugar del 12 al 22 de febrero en Berlín, y que contará con el cineasta alemán Wim Wenders como presidente del jurado y la actriz Michelle Yeoh, como Oso de Oro de Honor. EFE

