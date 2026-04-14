La película española ‘Sorda’ gana el Premio del Público LUX al cine europeo

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Bruselas, 14 abr (EFE).- La película española ‘Sorda’, ópera prima de la directora Eva Libertad, logró este martes el Premio del Público LUX 2026 que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a filmes que fomenten el debate sobre cuestiones sociales que reflejan los valores comunes europeos.

Se trata de la primera vez que una película española se lleva este premio que desde 2007 concede el Parlamento Europeo junto a la Academia del Cine Europeo y en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas.

‘Sorda’ se ha alzado con el premio gracias a los votos de los 719 eurodiputados y de los ciudadanos europeos que se pronunciaron en la página web del premio, al que también optaban ‘Valor Sentimental’ (Joachim Trier), ‘Love Me Tender’ (Anna Cazenave Cambet), ‘Un simple accidente’ (Jafar Panahi) y ‘Christy’ (Brendan Canty).

‘Sorda’, que se estrenó en España el 4 de abril de 2025, cuenta la historia de Ángela (Miriam Garlo), una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, interpretado por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, cuya llegada genera una crisis en la pareja.

La película se hizo con el Goya a mejor dirección novel para Eva Libertad, el de mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y el de actriz revelación para Garlo, hermana de la directora y primera actriz sorda en lograr este galardón en España.

El filme también obtuvo la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Cine de Málaga y, además, en su estreno mundial en el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín recibió el Premio del Público de la sección Panorama y el premio independiente CICAE Art Cinema Award.

Esta edición del premio LUX es la primera en la que las cinco películas nominadas se han ofrecido con subtítulos adaptados para personas sordas o con dificultades auditivas, además de los ya habituales subtítulos en las 24 lenguas oficiales de la UE. EFE

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