La película española ‘Sorda’ gana el Premio del Público LUX al cine europeo

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(Actualiza con el discurso de la directora en la entrega de premios y de la vicepresidenta del Parlamento Europeo)

Bruselas, 14 abr (EFE).- La película española ‘Sorda’, ópera prima de la directora Eva Libertad, logró este martes el Premio del Público LUX 2026 que otorga anualmente el Parlamento Europeo en reconocimiento a filmes que fomenten el debate sobre cuestiones sociales que reflejan los valores comunes europeos.

Libertad, que recogió el premio en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, confió en que el galardón ayude a promover la inclusión y las políticas de accesibilidad en toda Europa y compartió que la película «nace del deseo de explorar en profundidad la complejidad del vínculo entre el mundo sordo y el mundo oyente, los conflictos y confrontaciones pero también el amor y la conexión».

«Esto ha sido especial en mi vida porque mi hermana es sorda, mi hermana es la protagonista de esta película y he aprendido muchísimo con ella. Nuestra conexión da forma a la forma en la que veo y grabo el mundo y soy mejor persona gracias a ello», expresó.

El año de promoción de la película, añadió la cineasta, le ha permitido cumplir su sueño de que las salas de cine «se convirtiesen en lugares de encuentro para el público oyente y el público sordo», audiencias con «ganas de ponerse en la piel de los otros» y de «reflexionar acerca de qué es la normalidad».

«Porque la normalidad no existe, la verdadera normalidad es la diversidad humana», dijo ante el aplauso del hemiciclo.

Es la primera vez que una película española se lleva este galardón que desde 2007 concede el Parlamento Europeo junto a la Academia del Cine Europeo y en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Sabine Verheyen destacó la «gran sensibilidad» con la que ‘Sorda’ aborda cómo la discapacidad da forma al viaje de una mujer hacia la maternidad y revela «cómo una falta de accesibilidad puede afectar cada aspecto del embarazo y de la vida en familia».

La veterana eurodiputada alemana compartió que, como madre de tres niños, le impactó especialmente la escena en la que la protagonista da a luz a su bebé sin poder escuchar lo que está sucediendo a su alrededor. «El cine tiene el poder no sólo de reflejar nuestras sociedades, sino de crear debates sobre qué tipo de sociedad queremos construir», añadió.

‘Sorda’ se ha alzado con el premio gracias a los votos de los 719 eurodiputados y los de los ciudadanos europeos que se pronunciaran en la página web del premio, al que también optaban ‘Valor Sentimental’ (Joachim Trier), ‘Love Me Tender’ (Anna Cazenave Cambet), ‘Un simple accidente’ (Jafar Panahi) y ‘Christy’ (Brendan Canty).

La película, que se estrenó en España el 4 de abril de 2025, cuenta la historia de Ángela (Miriam Garlo), una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, interpretado por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, cuya llegada genera una crisis en la pareja.

La película se hizo con el Goya a mejor dirección novel para Eva Libertad, el de mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y el de actriz revelación para Garlo, hermana de la directora y primera actriz sorda en lograr este galardón en España.

La película obtuvo también la Biznaga de Oro a mejor película española en el Festival de Cine de Málaga y, además, en su estreno mundial en el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín recibió el valioso Premio del Público de la sección Panorama y el premio independiente CICAE Art Cinema Award.

Esta edición del premio LUX es la primera en la que las cinco películas nominadas se han ofrecido con subtítulos adaptados para personas sordas o con dificultades auditivas, además de los ya habituales subtítulos en las 24 lenguas oficiales de la UE. EFE

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