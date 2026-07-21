La película venezolana ‘Los capítulos perdidos’ llega a Nueva York antes de gira por EEUU

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Nueva York, 21 jul (EFE).- El largometraje venezolano ‘Los capítulos perdidos’, ópera prima de la guionista y directora Lorena Alvarado, llega a Nueva York para presentarse este viernes en el IFC Center, antes de iniciar un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos.

La película, estrenada en 2024, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Marsella (Francia) y posteriormente llegó a Estados Unidos dentro del festival New Directors/New Films, organizado por el Lincoln Center y el Museo de Arte Moderno (MoMA).

Las proyecciones del fin de semana de estreno en el IFC Center incluirán sesiones de preguntas y respuestas con Alvarado, y parte de la recaudación se destinará a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela, informó en un comunicado la organización sin ánimo de lucro Cinema Tropical, dedicada a promover, programar y distribuir cine latinoamericano en Estados Unidos.

La película cuenta la historia de Ena, quien regresa a Caracas después de años viviendo en el extranjero y se encuentra atrapada entre dos mundos en transformación: su abuela pierde rápidamente la memoria, mientras su padre dedica sus días a buscar libros venezolanos raros y olvidados para su librería.

La vida de Ena cambia cuando descubre una misteriosa postal escondida entre los estantes, un hallazgo que la lleva a emprender un viaje por la ciudad en busca de un escritor olvidado, según la sinopsis difundida por Cinema Tropical.

«Con Caracas como telón de fondo vibrante y melancólico a la vez, la ópera prima de Alvarado equilibra un tierno retrato familiar con un sutil misterio literario, explorando la frágil frontera entre la memoria, la historia y la ficción», destacó la organización.

‘Los capítulos perdidos’ recibió el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Monterrey, el Premio de la Crítica en Novos Cinemas (Festival Internacional de Cine de Pontevedra, España) y una Mención Especial en el Festival de Cine Lumen, en Brasil. EFE

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