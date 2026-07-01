La periodista cubana Mirta Ojito busca sus raíces españolas en su primera novela

Compartir

4 minutos

Las Palmas de Gran Canaria (España), 1 jul (EFE).- La periodista cubana Mirta Ojito publica su primera novela, ‘La memoria de las olas’, sobre el naufragio del trasatlántico de vapor Valbanera en 1919, con la que busca las raíces de sus antepasados los Quintana Tejeda en las islas atlánticas españolas de Canarias.

Ella salió de Cuba en barco con 16 años, en el éxodo del puerto de Mariel, que condujo a 125.000 personas a Cayo Hueso (Florida, EE. UU.) en 1980, y «la idea de morir en el mar persiguiendo un sueño» la acompaña desde entonces, confiesa en declaraciones a EFE.

Ganadora del Pulitzer (2001) y un Emmy (2017), explica que ya ha empezado una nueva novela sobre migraciones porque es lo que conoce. «Entendiendo a otros nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos», aduce.

Conoció la tragedia del Valbanera, que naufragó frente a las costas de Florida, por un libro del español Fernando García Echegoyen, y que considera el ‘Titanic olvidado’ (488 muertos, la mayoría emigrantes canarios).

Impactada por la cercanía de esta historia y tras imaginarse a una mujer corriendo por un viejo barco buscando a su hija, la directora sénior de NBC News Standards de Telemundo Network decidió novelar la vida de su abuela materna, Catalina Quintana.

«Murió de cáncer a los 40 años y mi madre siempre me contó que una carta llegada de Canarias hablaba de que habían quedado unas tierras que fueron de los Quintana, que eran isleños», rememora Ojito.

Al acabar la novela, ya a la venta en España y este mes en Chile y México, la autora encontró unos papeles en los que descubrió que su bisabuelo Antonio Quintana Tejeda salió de Canarias en 1869 en un barco hacia Cuba.

Su intuición le dice que partió de la isla de Gran Canaria, así que quiere ir allí a buscar a sus antepasados, como hace Mara Denis, personaje también de esta ficción, una periodista que se desplaza a la isla de La Palma para un reportaje que no escribe tras descubrir que su bisabuela Catalina Quintana fue víctima del Valbanera.

Beneficios recíprocos de la migración

Sobre su propia experiencia y la de su familia, constata que emigrar nunca es fácil, pero matiza. «La inmigración siempre representa un riesgo muy grande, pero también grandes beneficios, no solamente para el que se va, sino para el que recibe».

De todas las historias de migrantes que ha contado como periodista, rescata «la de los mudos de Queens», que escribió para The New York Times cuando la alertaron de que la Policía había descubierto en ese distrito neoyorquino dos casas donde habían recluido a varias decenas de latinoamericanos, todos sordomudos, llevados de manera ilegal al país para explotarlos.

«Eran familias enteras con niños. Recuerdo que una vecina me dijo que sabían que ahí pasaba algo porque los niños lloraban y lloraban y nadie los atendía. Por supuesto, no los pude entrevistar, pero conversando con los vecinos pude construir cómo había sido su vida. Esa historia se ha quedado conmigo», valora.

Sobre la profesión periodística, se declara «enamorada» de ella, «la más divertida y legal del mundo», dice, aunque «también conlleva un enorme sacrificio y no es el trabajo mejor pagado».

Hoy más que nunca, «vale la pena» ejercerla «porque es uno de los pilares fundamentales de la democracia en todos los lugares donde hay prensa libre», apostilla.

Ojito cree que los ataques que recibe el periodismo son «parte del proceso» y plantea contrarrestarlos con información cada vez más cuidada, al tiempo que advierte de la necesidad de verificar, sobre todo lo que se difunde en redes sociales.

Ella también se informa en redes, pero «solo hace caso» de las que proceden de fuentes como «El País, EFE, AP, NBC o New York Times», entre otros medios «de toda la vida, que siguen haciendo un gran trabajo». EFE

pcr/jmr/ros/ah

(foto) (vídeo)