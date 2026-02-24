La periodista de NBC ofrece recompensa de un millón de dólares por su madre desaparecida

3 minutos

Miami (EE.UU.), 24 feb (EFE).- La periodista de la cadena estadounidense NBC Savannah Guthrie ofreció este martes un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a su madre, Nancy Guthrie, al cumplirse 24 días de su desaparición, mientras la familia aún guarda esperanza de hallarla viva.

«Si escuchas este mensaje, si has estado esperando y no has estado seguro, deja que esta sea la señal. Por favor, da un paso al frente, cuenta lo que sabes y ayúdanos a traer a nuestra amada madre a casa para que podamos celebrar una gloriosa, milagrosa vuelta a casa», declaró la presentadora en un mensaje en video.

La presentadora de ‘TODAY’, uno de los programas matutinos más vistos de la televisión estadounidense, aseguró en Instagram que «alguien sabe cómo encontrar y traer a casa» a su madre de 84 años, dada como desaparecida el 1 de febrero en su vivienda al norte de Tucson, en el fronterizo estado de Arizona.

Las autoridades creen que a Nancy Guthrie, posiblemente, la raptaron de su casa durante la madrugada de ese día, pero aún está considerada desaparecida porque, aunque la hayan secuestrado, sigue sin conocerse su paradero, si está viva o si permanece con sus presuntos captores.

La periodista prometió la recompensa con la condición de recuperar a su madre, viva o muerta.

La presentadora indicó que la familia «aún cree en un milagro» y que la mujer «puede volver a casa», pero reconoció que «tal vez ya la perdieron».

«Puede que ya se haya ido con el Señor que ella ama y esté bailando en el paraíso con su madre y su padre, su amado hermano Pierce y nuestro padre. Y, si esto es lo que es, entonces lo aceptaremos. Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa», manifestó Savannah Guthrie.

La oferta de la familia, que se suma 100.000 dólares del FBI y otros 100.000 dólares de un donante anónimo, llega mientras el caso permanece estancado pues las autoridades aún no han informado de la identidad de los posibles secuestradores ni el motivo del crimen, aunque han sugerido que podría ser un ataque dirigido contra ella.

El caso también ha llegado a la frontera de México, donde las Madres Buscadoras de Sonora, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidos de México, se han sumado a los esfuerzos en Tucson (Arizona), mientras el Gobierno mexicano ha asegurado que no hay indicios de que esté en el país.

Ante la falta de mayores avances, los investigadores creen que el caso pronto pasará a una nueva fase con menos recursos, pero con un grupo selecto de trabajo enfocado en el largo plazo, según dijeron fuentes relacionadas con la investigación el fin de semana pasado a ABC.

Al menos 400 agentes locales, estatales y federales han participado en la investigación, en la que han recuperado muestras de ADN de un posible sospechoso aún no identificadas. EFE

