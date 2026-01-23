La peruana Grimanesa Amorós captura la energía neoyorquina en una gran estructura de luces

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 22 ene (EFE).- La artista peruana Grimanesa Amorós trae el espíritu neoyorquino a la fachada de los grandes almacenes de lujo Printemps en la Gran Manzana, donde una gran estructura de luces refleja la energía y el apresurado ritmo de la ciudad.

Este cuidado proyecto estilo Art Decó, que Printemps expondrá hasta marzo en el interior de su escaparate del Distrito Financiero, recuerda con sus colores rojo, verde y amarillo a los semáforos de la metrópoli.

«La ciudad está llena de semáforos. Todas estas señales nos hacen cuestionarnos cosas, sobre todo a los neoyorquinos, que siempre tenemos un ritmo muy apurado», apunta a EFE Amorós, nacida en Perú pero residente en Nueva York desde hace décadas.

Por ello, la energía de los habitantes fue una de sus fuentes de inspiración a la hora de elaborar el proyecto, titulado ‘Perfect Timing’: «Muchas veces tenemos prisa, otras avanzamos más lento, pero cada segundo es importante en la vida de todos los neoyorquinos».

Bajo el brazo de ese espíritu neoyorquino, el conjunto de luces LED pasa de un color a otro y funciona como una puerta luminosa que da la bienvenida al edificio, instalado hace apenas un año en la Gran Manzana.

Entre el recuerdo de Perú y la estética de Printemps

La artista, que recibe a EFE vestida con un traje de chaqueta verde, unas botas blancas de plataforma y unas gafas de sol, ha integrado la estructura en la estética de Printemps, y así rodean a las luces varios maniquíes con los conjuntos que se venden en la tienda.

«Creo que hay que tener en cuenta la sensibilidad de Printemps. Hemos tenido una colaboración muy cercana, sobre todo en lo que respecta a los colores, el lugar donde iba a estar la pieza instalada y la relación con los maniquíes», apunta al respecto Amorós.

Pero más allá de Printemps y de París, la ciudad en la que se fundó esta cadena de almacenes, sobresale en la pieza el recuerdo de Perú: «Siempre llevo conmigo mi propia cultura, no solo ahora en ‘Perfect Timing’ sino en todas las obras que he hecho anteriormente, como la de la Filarmónica de Los Ángeles», explica la artista.

Y es que Amorós ha aterrizado en la Gran Manzana después de colaborar con la Filarmónica de la ciudad de las estrellas en ‘Radiance’, una gran secuencia de luces que acompaña a los músicos en la obra de Alexander Scriabin ‘Prometeo: El poema de fuego, op.60’.

Su relación con la música va más allá de esta alianza, explica la artista: «La secuencia de luz no viene de ciertos algoritmos ni de un equipo electrónico, sino que es como un compositor: vas nota por nota, y la luz está programada para que, de cierta forma, tú como ser humano puedas responder a ella».

«Una mujer latina tiene todas las posibilidades»

Mientras Perú resuena entre los tubos de luces que forman ‘Perfect Timing’, Amorós cree que es importante para la población latinoamericana que su proyecto se exponga en el corazón financiero de la Gran Manzana.

«Creo que es muy importante para la comunidad latina para que vean que una mujer latina tiene todas las posibilidades. El único ingrediente es que tienes que ser perseverante y nunca dejar de soñar», subraya.

Amorós, que es además la primera «artista de luces» en colaborar con la cadena francesa en Estados Unidos, dice además que no busca controlar la opinión del público respecto a ‘Perfect Timing’.

«Para cada persona va a significar algo muy distinto. Yo creo que esa es la magia, la cual al final de una obra es la que me hace seguir adelante con mucho entusiasmo y pasión», destaca.

Esa magia persiste en ‘Perfect Timing’, una pieza que, tal y como expresa el equipo de Amorós, transforma la luz y el tiempo en señales de lenguaje mientras captura la esencia y el pulso vital de la ciudad. EFE

