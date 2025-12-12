La petición más popular a la Virgen de Guadalupe: detener las redadas en EE.UU.

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 12 dic (EFE).- “Que se detengan los ataques a la comunidad migrante y las redadas”, esa es la petición generalizada que los fieles en EE.UU. han pedido a la Virgen de Guadalupe este viernes en medio de las celebraciones a la ‘Morenita’, que se han visto diezmadas por el miedo a la escalada de la campaña de deportaciones impulsada por la Casa Blanca.

“Yo sé que la virgencita nos puede hacer el milagro y detener toda esta pesadilla”, dice a EFE Marta Lazo, una guatemalteca que se acercó a la Iglesia del Perpetuo Socorro en Norwalk (California) a encender una vela en homenaje a la virgen.

La inmigrante lamenta no haber podido ir a las celebraciones que comúnmente se hacen en las parroquias de Los Ángeles en la madrugada del 12 de diciembre para darle serenata a la virgen. El temor a que los oficiales de inmigración se presenten la hizo faltar este año a la fiesta encabezada por los mexicanos.

“Ella (la Virgen de Guadalupe) lo ve y lo escucha todo, sabe que no podemos exponernos”, explica Lazo con los ojos aguados mientras hace una oración para después marcharse a su trabajo.

Así como Lazo, este año los indocumentados en EE.UU. han preferido evitar las grandes aglomeraciones para no llamar la atención de los agentes migratorios, que han concentrado sus operativos en la comunidad latina.

Los párrocos y sacerdotes de las iglesias alrededor del país lo han entendido. Por ejemplo, el padre Esequiel Sánchez, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines, (Illinois) recomendó quedarse en casa a quienes no se sientan cómodos asistiendo a los festejos debido a las medidas de control migratorio.

Aunque el sacerdote dijo que los peregrinos estarían fuera del alcance de las redadas mientras estén dentro del santuario, reconoció que nada podrían hacer para salvaguardar a quienes sean interceptados en el camino desde o hacia el templo, el más importante lugar de peregrinación católica cerca de Chicago, que atrae a cientos de miles de personas anualmente para honrar a la Virgen de Guadalupe.

¿Redadas en las iglesias?

El temor a que los agentes migratorios lleguen a los templos ha aumentado en los últimos meses. El mes pasado un audio enviado por WhatsApp circuló entre líderes religiosos del área de Atlanta (Georgia) en el que se advertía sobre posibles redadas masivas de inmigración en las iglesias, lo que obligó a muchos religiosos a cancelar los servicios.

Un rumor parecido circuló en Massachusetts en el que se advertía sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en iglesias durante las próximas fiestas, según informó el National Catholic Reporter (NCRonline).

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, negó los reportes. «ICE no realiza redadas en iglesias, independientemente de si es temporada navideña o no. Esta es solo otra narrativa falsa para intentar demonizar a nuestros valientes agentes”, enfatizó en un comunicado citado por el medio católico.

La virgen encabeza una marcha

Ante el panorama, los líderes religiosos, apoyados por activistas y defensores de los derechos humanos, han tomado la vocería para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe y llevar un mensaje de fe y esperanza a la comunidad.

En Los Ángeles, este viernes se realizó una marcha de fieles que inició en la icónica Iglesia de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles, en la Placita Olvera, que culminó en la catedral de la ciudad.

“La fe nos da el valor de seguir luchando, luchando por nuestro pueblo, por nuestras familias, luchando porque estas horribles redadas y esta falta de humanidad se acabe”, dijo a los asistentes Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).

Un mensaje similar fue dado por numerosos líderes comunitarios entre los que se encontraban representantes de sindicatos, legisladores estatales y ciudadanos estadounidenses que se aferraron a la virgen morena para alentar a la comunidad.

La marcha a la que se unieron cientos de personas hizo una parada frente a la cárcel migratoria en el centro de Los Ángeles, donde los sacerdotes pidieron una oración especial para todos aquellos que se encuentran detenidos y separados de sus familias. EFE

