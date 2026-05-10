La petrolera Aramco gana un 25,1% más en el primer trimestre de 2026 por el alza del crudo

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El Cairo, 10 may (EFE).- La petrolera saudí Aramco obtuvo en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto del 25,1 % más que el logrado en el mismo periodo de 2025, debido al alza en los precios del crudo debido a la inestabilidad geopolítica por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

En esos tres primeros meses del año, el beneficio neto de la compañía fue de 122.008 millones de riales (33.600 millones de dólares o 27.600 millones de euros al cambio actual), un 25,1 % más en comparación con los 97.543 millones de riales (26.600 millones de dólares o 22.100 millones de euros) que ganó en el mismo periodo del ejercicio anterior, indicó la petrolera en un comunicado.

La petrolera más grande del mundo puso en valor la «resiliencia y flexibilidad operativa» de su negocio pese a la complicada situación geopolítica en la región

La compañía estatal estimó en 30.700 millones el flujo de caja de las actividades operativas, frente a los 31.700 millones del primer trimestre de 2025, mientras cifró en 18.600 millones el flujo de caja libre (19.800 millones en el mismo periodo de 2025) «afectado por una acumulación de capital de trabajo de 15.800 millones de dólares», según la nota.

Apuntó que las inversiones de capital fueron de 12.100 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que «respalda los objetivos de crecimiento».

Ante esos resultados, el Consejo de Administración de Aramco señaló que distribuirá un dividendo base de 21.900 millones para el primer trimestre de 2026, con un aumento interanual del 3,5 %, más que el año anterior, que se pagará durante el segundo trimestre de este año.

El presidente y director ejecutivo de la empresa, Amin Nasser, se congratuló por esos resultados, que -subrayó- «reflejan una sólida resiliencia y flexibilidad operativa en un entorno geopolítico complejo», en alusión a la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán y el bloqueo de Ormuz, por donde se atiende un 20 % de las necesidades de petróleo del mundo.

En este contexto, indicó que, dado ese bloqueo, Arabia Saudí ha aumentado el envío de su petróleo a través del oleoducto Este-Oeste, que «alcanzó su capacidad máxima de 7 millones de barriles de petróleo por día».

Este oleoducto, conocido como ‘Petroline’, cruza el territorio de Arabia Saudí para conectar los campos petroleros del este, en el golfo Pérsico (unos 1.200 kilómetros) con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Esta infraestructura estratégica «ha demostrado ser una arteria de suministro fundamental, ayudando a mitigar el impacto de una crisis energética global y brindando alivio a los clientes afectados por las restricciones de transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz», destacó Nasser en un comunicado emitido por la empresa.

Aprovechó para enfatizar que «los acontecimientos recientes han demostrado claramente la contribución vital del petróleo y el gas a la seguridad energética y la economía global», considerando que «son un claro recordatorio de que un suministro energético confiable es fundamental».

«A pesar de estos desafíos, Aramco se mantiene enfocada en sus prioridades estratégicas y está aprovechando tanto su infraestructura nacional como su red global para afrontar las interrupciones», agregó.

El anuncio de los resultados de Aramco se produce después de la reciente salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP), y la decisión de OPEP+ de aumentar su producción en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio. EFE

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