La petrolera argentina YPF concretará en agosto un ‘split’ de acciones

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- La petrolera YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, confirmó este lunes que en agosto próximo hará un ‘split’ o desdoblamiento de acciones orientado a aumentar el número de inversores que puedan comprar sus papeles.

«Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía», afirmó en un comunicado Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

El ‘split’, que la petrolera hará efectivo el próximo 4 de agosto, es una operación mediante la cual una empresa aumenta la cantidad de títulos en circulación y reduce su valor nominal en la misma proporción, sin que esto altere el valor total del capital ni la participación de los accionistas.

Las compañías suelen hacer este tipo de operaciones para mejorar la liquidez de sus papeles y facilitar el acceso a los inversores minoristas, ya que se reduce el precio unitario de las acciones.

En el caso de YPF, habrá 10 acciones en la Bolsa de Buenos Aires por cada ADR de la compañía que cotiza en Wall Street (actualmente hay una acción en la plaza bursátil argentina por cada ADR en Nueva York).

Esto implicará que, si actualmente una acción de YPF cuesta unos 79.200 pesos, un pequeño inversor podrá comprar en Argentina un papel de la compañía por 7.920 pesos (5,28 dólares), valor que se acerca al de las acciones de otras petroleras argentinas, como Pampa Energía (5.270 pesos).

Según informó la petrolera, la operación se realizará de manera automática, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones.

Además, la compañía confirmó que avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad que permitirá comprar acciones de YPF directamente a través de su aplicación digital, denominada APP YPF, «acercando el mercado de capitales a millones de usuarios de su ecosistema digital».

YPF está controlada por el Estado argentino en un 51 % de las acciones, mientras que el resto del capital social se encuentra flotante, con cotización de sus papeles en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Debido a los buenos resultados de la compañía y los crecientes negocios asociados a la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, donde YPF es la mayor operadora, las acciones de la petrolera han experimentado fuertes alzas en los últimos meses, con una subida acumulada en lo que va de este año del 45,1 %.

El papel de YPF cerró este lunes a un valor de 79.200 pesos (52,9 dólares) por unidad en la Bolsa de Buenos Aires.

En el primer trimestre de este año, YPF registró una ganancia neta de 409 millones de dólares, en contraste con pérdidas por 10 millones de dólares en igual período de 2025. EFE

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