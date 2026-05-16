La petrolera argentina YPF solicita adhesión a un régimen especial para invertir 25.000 millones de dólares

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La petrolera estatal argentina YPF solicitó adherirse a un régimen especial de inversiones para desarrollar yacimientos en Vaca Muerta (sur) por 25.000 millones de dólares que, de aprobarse, constituiría el mayor proyecto de exportación de petróleo del país, informó el viernes la empresa.

El proyecto, denominado LLL Oil y desarrollado íntegramente por YPF, «prevé la perforación de 1.152 pozos» y una producción, completamente destinada a la exportación, de 240.000 barriles diarios a partir de 2032.

La multimillonaria suma se invertiría a lo largo de los próximos 15 años, detalló YPF en un comunicado.

El desarrollo pronostica exportaciones para el país por «alrededor de 6.000 millones de dólares anuales hacia 2032», y unos 100.000 millones de dólares «en toda la vida del proyecto», detalló la petrolera.

Argentina se ha convertido en exportadora neta de petróleo en los últimos años, principalmente por los yacimientos de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, segunda reserva de gas no convencional y cuarta de petróleo de esquisto del mundo.

El sector petróleo-gas representa el 13,5% de las exportaciones de Argentina, el segundo rubro pero todavía muy por detrás del sector agropecuario, con más del 60%.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) al que pidió adherirse YPF fue aprobado por el gobierno de Javier Milei en 2024. Busca promover la llegada de capitales extranjeros a través de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para inversiones que superen los 200 millones de dólares.

Desde la puesta en marcha del régimen se presentaron 36 proyectos por un total de 85.000 millones de dólares, con la participación de 44 empresas de diez países.

De ese universo ya fueron aprobadas 12 iniciativas por 17.198 millones de dólares, lo que representa el 20% del total, según datos de medios especializados.

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