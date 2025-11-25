La petrolera argentina YPF y la italiana ENI harán exploración costas afuera en Uruguay

2 minutos

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, y la italiana ENI anunciaron este martes la firma de un acuerdo para realizar exploración conjunta en un bloque costas afuera en Uruguay.

Según informó YPF en un comunicado, el acuerdo se centra en el bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 kilómetros de la costa de Uruguay.

Con una extensión aproximada de 17.000 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de agua de 4.100 metros, el OFF-5 se encuentra «en una zona considerada estratégica por su potencial geológico», resaltó la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

Mediante el acuerdo firmado, la filial de ENI en Uruguay adquiere una participación del 50 % en el bloque OFF-5 y asumirá la operación tras el cierre de la transacción, sujeta a la aprobación de las autoridades uruguayas.

«Este acuerdo con ENI nos permite dar un paso hacia la exploración ‘offshore’ (costas afuera). Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores», afirmó Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

Estudios recientes indican similitudes entre el bloque OFF-5 y la cuenca Orange, situada sobre las costas africanas del Atlántico, frente a Namibia, donde se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas.

Según explicó YPF, ambas márgenes compartieron la misma evolución geológica antes de la separación continental, lo que, sumado a las similitudes observadas luego de la apertura del Atlántico, «abre un importante potencial exploratorio en el Margen Americano».

YPF y ENI firmaron recientemente un contrato para avanzar con la ingeniería del proyecto Argentina LNG, que prevé producir y exportar gas natural licuado a partir de gas extraído de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina. EFE

