La petrolera BP nombra a una nueva directora general para liderar su plan de reestructuración

La empresa petrolera británica BP anunció el jueves el nombramiento de la estadounidense Meg O’Neill como directora general para guiar su plan de reestructuración lanzado este año tras el abandono de su ambiciosa estrategia climática.

O’Neill sustituirá el 1 de abril de 2026 al actual director general, Murray Auchincloss, quien deja su cargo de manera inesperada tras dos años en el puesto, aunque continuará desempeñando un papel de asesor hasta diciembre de 2026, precisó el comunicado de la empresa.

La nueva directora general tendrá la misión de implementar el plan de reestructuración anunciado a comienzos de año tras el giro de la empresa respecto a su ambiciosa estrategia climática, que implica un reenfoque radical en los hidrocarburos y una reducción de costos, con la eliminación de miles de puestos de trabajo.

O’Neill, que se incorpora a la compañía, dirige actualmente, desde 2021, la empresa australiana Woodside Energy y estuvo 23 años en ExxonMobil.

Hasta su llegada en abril, Carol Howle, actual vicepresidenta de BP, asumirá el puesto de directora general, de forma interina, precisó el grupo.

«Se han logrado avances en los últimos años, pero se requiere mayor rigor y diligencia para llevar a cabo los cambios transformadores necesarios a fin de maximizar el valor para nuestros accionistas», señaló el presidente de BP, Albert Manifold.

La última actualización de resultados de BP en noviembre reveló un fuerte aumento en el beneficio neto del tercer trimestre para la empresa, ya que una mayor producción de petróleo y la reducción de costos ayudaron a compensar la caída de los precios del crudo.

El beneficio neto, tras deducir impuestos, se disparó hasta los 1.160 millones de dólares en el período de julio a septiembre, en comparación de los 206 millones de un año antes.

«BP tiene un potencial significativo para restablecer el liderazgo en el mercado», señaló O’Neill en el comunivado de la empresa.

La nueva directora general agregó que quiere «acelerar el desempeño, mejorar la seguridad, impulsar la innovación y la sostenibilidad, y hacer nuestra parte para satisfacer las necesidades energéticas del mundo».

