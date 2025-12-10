La petrolera ghanesa Cybele Energy firma un contrato de exploración en Guyana

La petrolera ghanesa Cybele Energy firmó el martes un acuerdo de 17 millones de dólares para buscar petróleo en aguas poco profundas frente a la costa de Guyana, informaron la empresa y autoridades.

Guyana, un pequeño país de habla inglesa vecino de Venezuela, que actualmente produce unos 900.000 barriles de crudo por día, posee las mayores reservas de petróleo per cápita del planeta.

La directora ejecutiva Beatrice Mensah-Tayui dijo a periodistas que el bloque de unos 1.500 kilómetros cuadrados asignado a su firma contiene unos 400 millones de barriles de petróleo.

«Es una estimación basada en la geología que tenemos actualmente», explicó.

El ministro guyanés de Recursos Naturales, Vickram Bharrat, espera que el proceso de exploración que incluye estudios sísmicos preliminares «se realice rápidamente».

La exploración petrolera en este pequeño país sudamericano comenzó formalmente en 2019. La estadounidense ExxonMobil descubrió importantes yacimientos en 2015.

Gracias al petróleo, Guyana tiene el mayor crecimiento económico de América Latina (43,6% en 2024).

También está en el centro de una disputa centenaria con Venezuela, que reclama la soberanía sobre el Esequibo, un territorio donde se han descubierto importantes reservas.

