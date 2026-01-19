La petrolera húngara MOL comprará las acciones rusas de la serbia NIS

Zagreb, 19 ene (EFE).- La petrolera húngara MOL han acordado la compra a la rusa Gazpromneft del accionariado mayoritario que posee en la empresa serbia NIS, informó este lunes el Gobierno de Belgrado, en una operación que busca levantar las sanciones contra la compañía de Serbia, informó este lunes el Gobierno de este país.

La ministra serbia de Energía, Dubravka Djedovic Handanovic, explicó que, además, el Estado serbio, hasta ahora propietario del 29,9 % de las acciones, comprará un 5 % de las acciones rusas y que socios de Emiratos Árabes Unidos también participarán en el contrato de compraventa, cuya fecha límite de firma es el 24 de marzo.

Djedovic Handanovic dijo que las partes involucradas informarán de ello al Gobierno estadounidense, que introdujo el 9 de octubre sanciones contra NIS para impedir que Rusia utilice los ingresos de la venta de hidrocarburos para financiar la guerra provocada por su invasión de Ucrania.

La ministra serbia dijo que MOL se ha comprometido a no cerrar la refinería de NIS en Pancevo y a mantener el nivel de producción o aumentarlo si es necesario.

Según se anunció la semana pasada, Serbia y Hungría pedirán al Gobierno estadounidense aque extienda la licencia de trabajo temporal dada hasta el 24 de marzo, para dar tiempo a que se concluyan las negociaciones sin que la refinería sea obligada a cerrar.

La petrolera serbia, la única compañía del país dedicada a la exploración, la producción y el refinado de petróleo, tiene más de 400 gasolineras en Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Bulgaria.

Rusia es propietaria del 56,1 % de NIS a través de las empresas GazpromNeft y Gazprom, el Gobierno serbio controla el 29,9 % y el resto está en manos de accionistas minoritarios.EFE

