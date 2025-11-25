La petrolera italiana Eni compartirá con YPF la exploración de un bloque en Uruguay

Roma, 25 nov (EFE).- La petrolera italiana Eni firmó este martes un acuerdo con la argentina YPF para compartir al 50% la exploración de un bloque situado en el mar frente Uruguay, considerado «altamente prometedor».

El acuerdo convierte a Eni en operadora al 50 % en la exploración del yacimiento OFF-5 uruguayo, según un comunicado de dicha compañía estatal italiana.

Se trata de una bloque en exploración que se extiende en una superficie de 17.000 kilómetros cuadrados a unos 200 kilómetros de distancia de la costa uruguaya y a una profundidad de entre 800 y 4.100 metros bajo el Océano Atlántico, según Eni.

Actualmente es gestionado por la filial de YPF, MIWEN, y se halla en una primera fase de exploración.

«OFF-5 es un bloque altamente prometedor que refuerza aún más la cartera de exploraciones de Eni», celebró la empresa.

Pero también fortalece la colaboración con YPF tras varios acuerdos firmados en un proyecto integrado en Argentina.

«Eni ha sido seleccionada por YPF como socio estratégico para una fase del proyecto ‘ARGLNG’ y ahora como operador preferente para los proyectos exploratorios en Uruguay», se lee en la nota. EFE

gsm/pddp