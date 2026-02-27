La petrolera YPF tuvo una pérdida neta de 799 millones de dólares en 2025

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, tuvo en 2025 una pérdida neta por 799 millones de dólares, desde ganancias netas por 2.393 millones de dólares en 2024,

De acuerdo con los estados contables consolidados difundidos este jueves por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en 2025 la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró un beneficio operativo de 1.740 millones de dólares, desde una ganancia operativa de 1.480 millones de dólares en 2024, lo que implica una mejora del 17,6 %.

La compañía obtuvo el año pasado un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de 5.009 millones de dólares, con un alza del 8 % con respecto al 2024, lo que representa su Ebitda ajustado más alto de los últimos diez años.

«El foco puesto en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias y el manejo activo del portafolio permitieron a YPF alcanzar resultados operativos y financieros récord en un contexto de caída de precios internacionales», aseguró YPF en un comunicado.

En tanto, los ingresos anuales de la petrolera totalizaron 18.448 millones de dólares, con una merma interanual del 4 %.

Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del 2025 a 9.386 millones de dólares, con un aumento interanual del 26 %.

Además, indicó que sus inversiones bajaron un 11 % interanual el año pasado, totalizando los 4.477 millones de dólares.

Su producción total de hidrocarburos alcanzó el año pasado a 527.000 barriles equivalentes por día, un 2 % menos que en 2024.

Con todo, la producción de crudo ‘shale’ experimentó un salto interanual del 35 %, con un fuerte crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta (suroeste de Argentina), donde YPF puso el foco de sus actividades en el plan estratégico puesto en marcha a inicios de 2024.

En diciembre pasado, la producción de crudo no convencional alcanzó los 204.000 barriles por día, un 43 % superior a 2024, «superando el objetivo previsto para fin de año», dijo la compañía.

«Actualmente, el shale oil representa el 70 % del total de la producción de petróleo de la compañía y permite compensar los efectos de la salida de los campos maduros», indicó YPF. EFE

