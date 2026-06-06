La pintoresca isla de Malta implosiona por un boom de la construcción

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La agricultora Annalisa Schembri lucha por salvar un campo de trigo de los promotores inmobiliarios en la isla mediterránea de Malta, donde un boom constructor devora paisajes y pueblos y amenaza incluso lugares históricos protegidos por la Unesco.

«A veces me despierto en mitad de la noche y pienso: ‘Dios mío, ¿y si ya han venido las excavadoras?'», afirma a la AFP esta mujer de 42 años, que quiere evitar la construcción de una carretera en una parcela.

La diminuta isla al sur de Italia es uno de los países más densamente poblados de Europa. Pese a ello y a los numerosos escándalos que sacuden el sector de la construcción, las autorizaciones para nuevas edificaciones se están disparando.

Hace un mes, las autoridades permitieron la demolición de unos cuarteles británicos del siglo XIX para dejar sitio a un hotel de cinco estrellas y un complejo residencial.

Expertos advierten también que el templo de Santa Verna, un sitio megalítico de cinco milenios de antigüedad, también está amenazado por la construcción de unas lujosas viviendas con piscina.

La situación inquieta a la Unesco, que el año pasado emitió una advertencia sobre el estatus de Patrimonio Mundial de La Valeta, la capital maltesa, conocida por su riqueza histórica y sus pintorescas calles adoquinadas.

Pero el activista Andre Callus declaró a la AFP que la principal amenaza es la «devoración de espacios agrícolas y zonas verdes» en la Malta más rural.

La próspera economía de la isla, el rápido crecimiento de su población y el gran número de turistas están provocando «enormes presiones urbanísticas sobre el territorio», afirmó Callus, miembro del grupo activista Moviment Graffitti.

– «Asfixia» –

Con una población de unos 575.000 habitantes, que aumentó en casi un 30% en una década, la isla recibió alrededor de cuatro millones de turistas en 2025.

La gente que se «asfixia» en las ciudades sobredesarrolladas huye ahora al campo y construye allí también, dijo Callus.

Desde hace tres generaciones, la familia de Annalisa Schembri se dedicó al campo. Pero hace décadas decidieron donar las tierras a la Iglesia católica, que en la década de 1990 se las cedió al gobierno para que las administrara.

Aún así, su familia siguió pagando un alquiler simbólico para explotar ese campo de trigo en el sur de la isla.

«La sensación era que la agricultura es la máxima prioridad para el país, la necesitamos para la alimentación, para la seguridad, así que el gobierno nos protegía», dijo.

Pero un cambio en la ley en 2006 permitió la construcción en parcelas de todo Malta.

Y como la mayoría de los agricultores malteses no son propietarios de las tierras que trabajan, no pueden proteger los campos.

Eso convierte el impulso urbanístico en una «grave amenaza para la agricultura», afirma Callus.

Los promotores obtuvieron permiso para asfaltar el campo de las granjas Schembri. Ella lanzó una campaña mediática y, finalmente, el gobierno prometió que la carretera no se construirá pese a que el permiso de planificación sigue vigente.

No es solo perjudicial para las tierras agrícolas, sino que la sobreconstrucción también afecta al agua, un problema enorme en el país insular, donde la lluvia es la única fuente de agua dulce natural.

«Ya no llueve en Malta. Hay escasez de agua, pero destruimos pozos, destruimos mesas subterráneas», dijo Schembri.

Ubicada frente a la costa de Sicilia, Malta ha sufrido sequías récord en los últimos años.

– «Impacto en todo» –

«Este nivel estratosférico de crecimiento tiene un impacto en todo; en la tierra, en el mar, en la calidad de vida y en las desigualdades porque crea mucha riqueza para algunos», protesta Callus.

El Partido Laborista, que ganó las elecciones generales del mes pasado, ha prometido pausar los proyectos en disputa mientras sean impugnados en los tribunales.

Los constructores siguen adelante de todos modos.

Es «demasiado tarde», declaró a la AFP Michael Briguglio, de la Universidad de Malta, quien es escéptico sobre si se logrará parar.

Según él, los promotores tienen «en el bolsillo» al Partido Laborista y al Partido Nacionalista, y además la oposición no es generalizada.

El aumento de los precios de la tierra y el alquiler penaliza a algunos, pero muchos propietarios construyen pisos adicionales para alquilarlos a corto plazo, dijo Briguglio.

El resultado son grúas omnipresentes, polvo y ruido, con edificios históricos en piedra caliza derribados para dar paso a propiedades de varios niveles a lo largo de las costas.

Antes los niños jugaban en los campos y las calles, ahora no hay «espacios abiertos», resumió Schembri.

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