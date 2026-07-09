La piratería marítima repunta en Somalia pese a su mayor caída a nivel mundial desde 1992

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Nairobi, 9 jul (EFE).- Los incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques repuntaron en Somalia en el primer semestre de 2026, pese a caer a su nivel más bajo desde 1992 en el mundo, informó este jueves la Oficina Marítima Internacional (IMB, en inglés).

En su primer informe semestral de este año, la IMB, organismo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), registró 38 incidentes entre enero y junio, frente a los 90 del mismo periodo de 2025 y los 60 de 2024.

Un total de 27 barcos sufrieron abordajes y hubo cinco secuestros de buques, tres ataques con disparos y tres intentos fallidos.

Asimismo, 67 tripulantes fueron tomados como rehenes, dos recibieron amenazas y uno resultó herido.

«Los piratas somalíes fueron responsables del 94 % de todos los tripulantes tomados como rehenes, lo que demuestra su capacidad de abordar distintos tipos de embarcaciones y la escalada de actividad en aguas de Somalia», subrayó la IMB.

«A pesar de la disminución de los incidentes de piratería a nivel mundial -prosiguió-, la piratería somalí sigue siendo una amenaza. Cuatro embarcaciones fueron secuestradas en la región entre abril y mayo de 2026, y en junio se reportaron ataques y abordajes adicionales».

El organismo pidió a capitanes y operadores que transiten por esas aguas «las mejores prácticas de gestión en materia de seguridad marítima» y reclamó a las fuerzas navales internacionales una presencia «fuerte y visible».

En el golfo de Adén y Somalia, el informe contabilizó secuestros, disparos contra buques e intentos de aproximación, mientras que un petrolero fue secuestrado en un fondeadero de Yemen y llevado posteriormente hacia Somalia.

En el golfo de Guinea, una de las zonas históricamente más afectadas por la piratería en África occidental, el IMB registró sólo dos incidentes en el primer semestre de 2026.

El organismo elogió los esfuerzos de los Estados costeros y sus socios regionales para reforzar la seguridad marítima en esa zona, aunque pidió mantener las patrullas y la cooperación regional para disuadir nuevas actividades criminales y proteger la vida en el mar.

El IMB señaló que los incidentes en Nigeria disminuyeron de forma significativa, pero recordó que sus aguas aún son «de alto riesgo».

A nivel mundial, la mayoría de los casos ocurrieron en el sudeste asiático, con 24 incidentes, entre ellos 12 en el estrecho de Singapur, ocho en Filipinas, tres en Indonesia y uno en Malasia.

«El nivel más bajo de incidentes de piratería y robo a mano armada para un primer semestre desde 1992 es alentador y refleja el impacto de los esfuerzos sostenidos de gobiernos, fuerzas de seguridad y la comunidad marítima. Sin embargo, no hay espacio para la complacencia», advirtió el director de la IMB, Michael Howlett.

El informe se publicó tres días después de que el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, pidiera medidas internacionales urgentes para garantizar la liberación de 44 marineros retenidos en tres buques frente a Somalia y el golfo de Adén. EFE

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