La planta nuclear de Zaporiyia vuelve a perder el suministro eléctrico, según OIEA

2 minutos

Viena, 3 jun (EFE).- La planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor central atómica de Europa con seis reactores y actualmente controlada por Rusia, volvió a perder temporalmente el suministro eléctrico debido a un ataque con drones, informó este miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.

La agencia nuclear de la ONU aclaró en un comunicado que la desconexión se produjo la pasada noche y tuvo una duración de 20 minutos.

«La interrupción del suministro fue causada por un ataque con drones en la subestación de Nikopolska», lo que provocó la desconexión temporal de la única línea eléctrica operativa que le queda a la planta, señala la nota publicada en redes sociales.

Los generadores diésel de emergencia de la central proporcionaron electricidad hasta que la línea pudo ser reconectada poco antes de la medianoche.

Se trata de la decimoséptima vez que se registra un corte del suministro eléctrico en la planta de Zaporiyia, por lo que el director general del OIEA, Rafael Grossi, volvió a alertar del riesgo de accidente atómico que conllevan los ataques bélicos en las inmediaciones de instalaciones nucleares.

Aunque la citada central, situada en el sureste de Ucrania, ya no genera energía debido a que sus seis reactores están en parada técnica, sigue requiriendo un suministro eléctrico constante para garantizar la refrigeración del combustible nuclear, que aún genera calor residual.

El pasado sábado, otro ataque con drones causó daños en el exterior de una sala de turbinas de la misma central; un ataque que Moscú atribuyó a un dron ucraniano, acusación que a su vez fue rechazada por Kiev.

Tras inspeccionar el lugar al día siguiente, los expertos de la misión del OIEA desplegada en Zaporiyia señalaron que los daños observados «son consistentes con el impacto de un dron», al tiempo que aseguraron que no se detectó ningún aumento en los niveles de radiación de la zona.

Grossi calificó este incidente de «grave» y reiteró su llamamiento al cese de las hostilidades en el entorno de la planta atómica. EFE

wr/ah