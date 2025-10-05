The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La población afroparaguaya supera las 85.000 personas, según una encuesta nacional

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 5 oct (EFE).- Paraguay tiene una población afrodescendiente de más de 85.000 personas, según una encuesta nacional realizada a 5.932 hogares de 39 distritos o municipios representativos de la región oriental del país, afirmó el investigador Sebastián Bruno, del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).

Bruno dijo a EFE que el estudio ha calculado una población de 85.596 afroparaguayos con los datos de la Encuesta sobre la Población Afroparaguaya (EPAP-2024).

Agregó que la técnica estadística por muestreo reconoce un margen de error en esa cifra, que situaría a esa población entre un mínimo de 62.945 y un máximo de 108.247 personas.

El análisis de la encuesta realizada en 2024 concluyó esta semana por parte del CIRD con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), ambas instituciones de Paraguay.

Bruno destacó el tamaño de la muestra, de 5.932 hogares, y explicó que tomó en cuenta a personas de cinco años y más que se consideran afroparaguayas o «kambá», la denominación habitual usada en el país para esa colectividad.

La población afrodescendiente respecto al total de habitantes de Paraguay representa un 1,5 %, por encima de Argentina (0,7 %), Bolivia (0,2 %) y Chile (0,04%), con datos de esos países correspondientes a 2022, 2012 y 2017, respectivamente, según la investigación.

«O sea que en el Cono Sur tiene una presencia relativa, en términos de porcentaje, muy importante. No obstante, se ubica por debajo de otros países con una colectividad más grande», apuntó Bruno sobre los datos del estudio en Paraguay.

Los otros países con una población negra importante son Brasil, con un porcentaje de 55,5 % con datos de 2022; Uruguay, con 10,6 % (2023) y Colombia, con 9,3 % (2018).

En Ecuador, esa comunidad es de 4,8 %, según cifras de 2022; en Perú es igual a 3,6 % (2017) y en Venezuela, de 3,5 % (2011), señala la investigación. EFE

ja/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR