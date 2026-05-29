La población de Japón registra una caída récord en cinco años

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La población de Japón se redujo de forma récord en un 2,5% durante un lapso de cinco años, revelaron este viernes los datos del censo, mientras la cuarta economía mundial lucha por superar sus problemas demográficos.

Un recuento preliminar del censo del archipiélago asiático, que se publica cada cinco años, reveló que la cifra de habitantes se redujo a 123 millones de personas en 2025, más de tres millones menos que cuando se realizó la última encuesta en 2020.

Los datos «confirmaron una vez más que el descenso de la población en nuestro país se está agravando», aseguró a los periodistas el portavoz principal del gobierno, Minoru Kihara.

Japón tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población que envejece.

Aunque a menudo se plantea la inmigración como una solución al declive demográfico en el país, la primera ministra Sanae Takaichi está impulsando medidas más estrictas contra la afluencia de extranjeros.

Los datos oficiales mostraron además que el número de nacimientos en Japón cayó por décimo año consecutivo en 2025, con un total de 705.809.

En los últimos años, los funcionarios del gobierno central y local han intentado, con un éxito limitado, incentivar el matrimonio y la maternidad, desde el lanzamiento de aplicaciones de citas hasta el aumento de los subsidios para la crianza de los hijos y ayudas durante la licencia parental.

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