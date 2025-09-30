La población inmigrante cae al 13,2 % del total en Arizona (EEUU), según estudio

Tucson (EE.UU.), 30 sep (EFE).- La comunidad inmigrante en Arizona, estado de la frontera sur de Estados Unidos, disminuyó al 13,2 % del total de la población en 2024 tras una proporción de 13,4 % en 2020, según el estudio ‘DATOS 2025’ que reveló este martes la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

La investigación indicó que, solo en 2023, la comunidad inmigrante en Arizona contribuyó con 11.000 millones de dólares en el pago de impuestos federales y estatales.

También advirtió de que los latinos en general, que representan un poco más del 30 % del total de la población, estimada en cerca de 7,5 millones de habitantes, enfrentan varios retos sociales.

En particular, destacó que los estudiantes latinos representan el 48 % del total de los estudiantes en las escuelas públicas, por lo que ya es el segmento poblacional estudiantil más grande en el estado, fronterizo con México.

Sin embargo, los estudiantes latinos tienen el porcentaje más bajo de graduación del grado 12, de solo un 77,6 %, frente al 87,4 % de los alumnos anglosajones y muy por debajo de los estudiantes asiáticos, quienes tienen un 92,4 % de graduación.

Esto se debe, en gran parte, a que los hispanos cuentan con un alto porcentaje de absentismo durante el año escolar.

La educación, según el estudio, también resiente el impacto de recortes presupuestarios a las escuelas, la falta de maestros latinos y bajos salarios para los educadores.

El reporte también señala que, aunque cada vez son más los latinos dueños de su hogar, los hispanos en Arizona afrontan falta de vivienda a bajo coste, lo que ha llevado a un incremento en el número de personas sin hogar viviendo en las calles.

Otro punto que resalta el estudio es que los latinos representan el 33 % de la fuerza laboral en el estado, así como cerca del 39 % del total de la población de las cárceles en Arizona.

Este estudio se publica tras revelarse que Estados Unidos perdió 1,4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la Administración de Donald Trump, lo que marca la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960, según expuso en agosto un informe del Pew Research Center. EFE

