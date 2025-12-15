The Swiss voice in the world since 1935
La población ocupada en Lima creció 4,2 %, aunque disminuyó 8,7 % entre los más jóvenes

Lima, 15 dic (EFE).- La población ocupada en Lima Metropolitana, la capital de Perú, creció en 4,2 % en el trimestre septiembre-octubre-noviembre de este año, aunque este incremento se dio, sobre todo, en las personas de 45 años y más, mientras que se reportó un decrecimiento de 8,7 % entre los jóvenes de 14 a 24 años, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el informe técnico ‘Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana’, el crecimiento global en el trimestre implicó 232.400 empleos más, para ascender la población ocupada en Lima a 5.796.600 personas.

Al comparar el trimestre analizado con igual trimestre del año anterior, la población ocupada masculina aumentó en 3,8% (115.600 personas) y la femenina en 4,6 % (116.800 personas).

Por edades, la población ocupada aumentó en 10 % entre los ciudadanos que tienen 45 y más años, con lo que sumó 217.600 personas, seguida por la de 25 a 44 años, en 2,7 %, con 73.500 personas más.

Sin embargo, disminuyó en 8,7 % en la población joven, de 14 a 24 años, lo que implicó a 58.700 personas.

Incrementos en servicios, comercio, manufactura y construcción

El INEI indicó que entre los meses de septiembre y noviembre pasado, la población ocupada en servicios en Lima aumentó en 4,8 % (147.000 personas), en comercio en 3,6 % (44.900), en manufactura en 1,8 (14.100) y en construcción en 1,1 % (4.700).

Además, la población ocupada aumentó en las unidades económicas de 11 a 50 trabajadores en 23,1 % (146.000 personas) respecto a similar período de 2024, y en los establecimientos de 51 y más trabajadores en 10,3 % (154.100 personas), aunque se redujo en las empresas de 1 a 10 trabajadores, en 2 % (en menos 67. 800).

Por otra parte, la tasa de desempleo se ubicó en 5,9 %, una cifra que significó que 365.100 personas buscaron un empleo activamente, lo que implicó un ligero incremento de 0,2 %, en comparación a similar trimestre móvil del año anterior, cuando fue de 5,7 %.

En ese contexto, en el trimestre indicado la población con empleo adecuado en Lima aumentó en 10,8 %, hasta llegar a 368.800 personas, respecto a similar trimestre de 2024, con lo que alcanzó 3.797.400 personas, mientras que la población ocupada subempleada disminuyó en 6,4 %, con 136.300 personas menos en esa condición.

Además, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal se incremento en 8,5 %, respecto a similar período de 2024, al ubicarse en 2.242,6 soles (665,4 dólares o 566,3 euros).

Al detallar esta información, el reporte señaló que el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados que realizan actividades en el sector comercio en 12,9 % (213,3 soles), en construcción en 11,9% (267,3 soles), en servicios en 7,4% (162,5 soles) y en manufactura, en 7,1% (136,8 soles). EFE

