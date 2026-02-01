La pobreza impulsa el consumo de drogas sintéticas en Afganistán, alerta la ONU

2 minutos

Kabul, 1 feb (EFE).– El consumo de drogas en Afganistán, históricamente dominado por sustancias tradicionales, está sufriendo una transformación con el aumento del uso de drogas sintéticas y el abuso de fármacos, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicado este domingo.

Aunque el cannabis (46 %) y el opio (19 %) siguen siendo las sustancias más comunes entre los hombres, la metanfetamina (7 %) y la conocida como «Tablet K» (11 %), un estimulante sintético local, han ganado un terreno crítico desde la última medición nacional en 2015, revela el estudio, volumen final de la Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas en Afganistán (NSDA).

El coste de un solo día de consumo de metanfetamina puede alcanzar el 138 % de los ingresos diarios de un trabajador no cualificado, o el 67 % del salario de un trabajador cualificado, destaca el informe.

«Nuestros hallazgos muestran que el consumo de drogas está estrechamente vinculado a la pobreza, el desempleo y las necesidades de salud no atendidas», afirmó en el informe Oliver Stolpe, representante regional de la ONUDD.

Según Stolpe, las respuestas eficaces deben «integrar el tratamiento y la reducción de daños con la atención primaria de salud, el apoyo a la salud mental y la protección social, para reducir la automedicación perjudicial y apoyar la recuperación».

Mientras que el 53 % de los hombres reportaron tener acceso a tratamiento, solo el 29 % de las mujeres pudo recibir asistencia, y en las 32 provincias encuestadas, apenas un tercio cuenta con servicios disponibles para mujeres.

Además, el 8 % de los encuestados ha consumido drogas inyectables en algún momento de su vida, y de ellos, más del 75 % admitió haber compartido agujas, debido a la falta de acceso a equipo estéril.

Aunque el gobierno talibán asegura estar tratando a un gran número de consumidores, la ONU insiste en que las infraestructuras actuales son insuficientes.

«Reiteramos que la prevención es la estrategia más esencial y rentable para detener el flujo de drogas, proteger a las comunidades y reducir la demanda», dijo por su parte el responsable de la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA), Georgette Gagnon. EFE

