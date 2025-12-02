La poeta venezolana Verónica Jaffé: «Lo emocional está ligado a nuestra condición animal»

Madrid, 2 dic (EFE).- La traductora, poeta y artista plástica venezolana Verónica Jaffé (Caracas, 1958) ha ganado la XXV edición del Premio de Poesía de la Casa de América con su obra ‘Lo animal si poema’, en la que se pregunta por lo emocional, «muy ligado a la condición animal del ser humano”, según explica a EFE.

Jaffé, residente en España desde hace casi siete años, es la segunda mujer venezolana en recibir esta distinción, después de Yolanda Pantin en 2017.

“Es muy amiga mía y me enseñó muchas cosas de la poesía” confirma este martes la galardonada a EFE.

Era la primera vez que se presentaba a este premio y fue gracias a que dos buenas amigas la convencieron para ello.

La escritora venezolana siempre quiso estudiar literatura. Realizó la carrera de letras en su país y después literatura alemana. «Me gané una beca, me fui a Alemania, estudié seis años, regresé y empecé a escribir y trabajar», cuenta.

Jaffé decidió decantarse por la poesía por su carácter especialmente personal y privado, pero lo que más le marcó fueron las palabras de un autor alemán al que tradujo numerosas veces, Friedrich Hölderlin: “La poesía es como una toma de conciencia a través de las palabras”.

En ‘Lo animal si poema’ revela que “el cambio climático, la extinción de especies, los desastres ecológicos, todo está asociado fuertemente con la condición animal del ser humano”.

En su trayectoria profesional, Jaffé también desarrolló otra faceta artística convirtiendo poemas en obras de arte que ella relaciona con sus años dedicados a la traducción. “Uno de los fundamentos de la poesía es la imagen, entonces empecé a tratar de traducir las imágenes”.

“Este premio remarca otra vez lo que nos une: la lengua”, afirma la poeta sobre la conexión que existe entre España y Latinoamérica.

Ahora lleva casi siete años viviendo en Madrid, de lo que está enormemente agradecida. “Me siento muy cómoda porque una puede caminar por todos lados, me ha dado amistades y un premio”.

Jaffé fue la premiada de esta edición entre un total de 833 poemarios de 35 países diferentes. EFE

