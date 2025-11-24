La polémica Fundación Humanitaria para Gaza anuncia el fin de sus operaciones

Jerusalén, 24 nov (EFE).- La polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), organización estadounidense encargada por Israel de repartir comida en la Franja desde mayo hasta el alto el fuego de octubre, anunció este lunes el cese de sus operaciones en el enclave palestino.

«En un momento crítico, la misión de ayuda de emergencia liderada por Estados Unidos ayudó a sentar las bases para el alto el fuego y el futuro de Gaza», esgrime la GHF en un comunicado.

La GHF es una organización estadounidense sin ánimo de lucro, integrada por exmilitares estadounidenses, empresas privadas de seguridad y operadores humanitarios, pero la ONU destacó meses atrás que no trabajaba según los principios de la ley internacional humanitaria y sus métodos llegaron a causar cientos de muertos en Gaza. EFE

