La polémica por Gascón no afectará a ‘Emilia Pérez’, según su distribuidor internacional

3 minutos

París, 7 feb (EFE).- La polémica por los antiguos mensajes racistas y xenófobos de Karla Sofía Gascón no afectará a la película ‘Emilia Pérez’, asegura su distribuidor internacional, que considera que el film no se verá perjudicado ni en su éxito comercial ni en la temporada de premios.

«Creo que Karla puede sufrir (las consecuencias) pero no el film», señala Vincent Maraval, de la distribuidora The Veterans, en una entrevista que publica este viernes el diario Le Parisien, en la que asegura que no recuerda ninguna campaña para los Oscar sin polémicas de algún tipo.

Maraval señala que incluso la polémica por las declaraciones del director de la película, Jacques Audiard, sobre la lengua española, no ha impedido un fuerte aumento de la taquilla en España.

Añade que igual ocurre en México, donde la asistencia va «relativamente bien» a pesar del enfado inicial porque el filme no se rodó en ese país a pesar de que está ambientado allí.

El narcomusical de producción francesa rodado en español y ambientado en México recibió 13 nominaciones a los Oscar (que se entregan el 2 de marzo), y otras 12 a los César del cine francés, cuya gala tiene lugar el París el 28 de febrero.

En ambos casos, ‘Emilia Pérez’ es candidata a mejor película (en los Oscar también a mejor filme internacional), y Karla Sofía Gascón aspira a las estatuillas a mejor actriz.

Sin embargo, después de que se divulgaron algunos viejos mensajes de Gascón en la antigua Twitter con expresiones racistas o xenófobas, la actriz ha pasado a un segundo plano en los eventos promocionales de la temporada internacional de premios cinematográficos.

Maraval considera que Gascón «ha perdido la carrera del Oscar» con sus mensajes, pero lo atribuye a que la industria del cine estadounidense «es muy sensible a este tipo de mensajes» y también a que la actriz «ha sufrido enormemente la estigmatización, ha tenido una vida muy difícil y es muy fácil hacerla caer».

La plataforma Netflix, que comercializa la película en Estados Unido, retiró a Gascón de la promoción de la cinta en ese país.

Gascón no participó la pasada noche en un evento en Hollywood, al que sí asistió el resto del elenco de ‘Emilia Pérez’, y tampoco estará en otros eventos que se celebran estos días en Los Ángeles. La votación para los Oscar tiene lugar del 11 al 18 de este mes.

Además, la actriz española tampoco acudirá a la gala de los premios Goya del cine español, que se celebra mañana sábado.

En cambio, el distribuidor considera que ‘Emilia Pérez’ mantiene sus opciones en los Oscar, a pesar de que la prensa estadounidense del espectáculo actúa a veces con «brutalidad».

Maraval confía en que los miembros de la Academia que voten «serán más sensibles a los encuentros con Jacques Audiard que a las polémicas».

Añade que ‘Emilia Pérez’ se ha vendido en todo el mundo salvo en China y en Rusia, «donde se prohibe cualquier promoción de la transexualidad o la homosexualidad». EFE

rcf/ig