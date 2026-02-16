La polémica por un homenaje a Lula empaña los demás desfiles en el sambódromo

Río de Janeiro, 15 feb (EFE).- El polémico desfile con que la desconocida Académicos de Niteroi homenajeó este domingo en el sambódromo al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acaparó la atención en la noche en que se presentaron tres de las escuelas de samba más populares y premiadas del carnaval de Río de Janeiro.

Académicos de Niteroi, que se presentó por primera vez con las escuelas de elite del carnaval carioca, cantó en el sambódromo la historia del líder progresista, desde su origen en el empobrecido nordeste de Brasil y su actuación como líder sindical, hasta su elección como presidente, en un desfile cargado de polémica.

Además de tratarse de la primera vez que un presidente es homenajeado en el sambódromo aún en el cargo, la presentación se produjo a solo ocho meses de las elecciones en las que Lula intentará su cuarto mandato.

La presencia del mandatario en el sambódromo, las críticas de la oposición y la polémica generada por el desfile de tono político en pleno año electoral centraron las miradas en la primera de las presentaciones de la noche y le restaron brillo a las otras tres.

Poco importó que el desfile de Académicos de Niteroi careciera de la majestuosidad, el lujo en los disfraces y carrozas y la técnica refinada de Portela, Mangueira e Imperatriz Leopoldinense, las escuelas con más títulos en la historia del carnaval de Río de Janeiro.

Portela, la más premiada, cuenta con 22 títulos; Mangueira, la más popular de Brasil, con 20 campeonatos, e Imperatriz con nueve.

Desfile acusado de proselitismo

El desfile de la debutante comenzó a generar polémica incluso antes del carnaval. La oposición, que calificó el homenaje como propaganda electoral anticipada de una agrupación que recibe recursos públicos, fracasó en su intento de que la Justicia prohibiera la presentación.

El Tribunal Electoral, sin embargo, advirtió que el homenaje puede motivar una futura investigación, por lo que tanto el Gobierno como el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) pidieron cautela a sus militantes para que la campaña no termine perjudicada.

Lula le pidió a ministros y altos funcionarios que se abstuviesen de participar en el homenaje y hasta la primera dama, Rosângela Lula da Silva, una de las más entusiasmadas con el desfile, desistió a última hora de atravesar el sambódromo en una de las carrozas de Académicos de Niteroi.

El desfile de la debutante recibió críticas por la pobreza de los disfraces y los problemas de armonía por parte de especialistas, que prevén que la escuela tendrá que volver a la segunda división.

Los desfiles opacados

En el segundo desfile de la noche, Imperatriz Leopoldinense, en otro homenaje, relató la vida del cantante y compositor Ney Matogrosso, uno de los más destacados representantes de la llamada Música Popular Brasileña (MPB), con múltiples referencias a sus principales canciones y a sus compañeros musicales.

El cantante, que desfiló en una de las carrozas, fue presentado como una figura camaleónica que quebró estándares de género y normas de comportamiento por su arte siempre transgresor. Igualmente fue presentado como voz de la resistencia a la censura.

Portela escenificó en el sambódromo la historia del príncipe africano Custódio Joaquim de Almeida, procedente de Benin y que se exilió a comienzos del siglo XX en el sur de Brasil, en donde se convirtió en importante defensor y guía espiritual de las religiones brasileñas de matriz africana.

La escuela del barrio de Madureira encantó al público con una comisión delantera impecable, con uno de sus integrantes volando literalmente sobre el sambódromo con la ayuda de un dron.

Portela, sin embargo, perdió puntos debido a que, por problemas técnicos, su última carroza, con los miembros de la ‘vieja guardia’, sus integrantes más antiguos, entró atrasada y dejó un visible hueco en el desfile frente al primer grupo de jurados.

Y Mangueira, la última de la noche, dedicó su desfile a ‘Mestre Sacaca’, un chamán afro-indígena que se destacó por su papel como guía espiritual y curandero en una remota región de la Amazonía. EFE

